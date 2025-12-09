【專家之眼】小紅帽或大野狼？台灣封禁小紅書的兩難

近來政府以「涉及詐騙、無法可管」為由，封禁大陸社群平台小紅書一年，此舉照例引發兩極討論。從邏輯及法律來看，小紅書要先來台落地才能納管；但依照現今兩岸情勢，就算小紅書願意依法申請來台投資，通過審查的可能性極低。

相較陸客、陸生，陸企來台投資一直是更敏感的議題。隨著兩岸關係緊張，近幾年不少一些原已通過審查的陸資因政策因素退出台灣；例如愛奇藝、淘寶；著名的網購平台蝦皮，則被監委質疑有中資背景；之前為防堵非洲豬瘟，政府表示淘寶、拼多多等大陸電商平台應限期落地納管。雖然台灣仍有一些陸籍的銀行、航空運輸、餐飲，甚至科技公司，以合法方式直接或透過代理在台營運；但一時之間，在台陸企似乎已被視為洪水猛獸。

事實上，自2000年中共「十五計畫建議」提出「走出去」戰略後，大陸當局在積極招商引資的同時，亦推動企業「走出去」。截至2024年，大陸企業共在全球190個國家和地區設立境外企業5.2萬家，累積投資金額達3.14兆美元，連續八年排名全球前三；2024年一年，大陸企業對外投資金額就達1922億美元，占全球份額11.9%，亦連續13年列全球前三。

由於對中共的質疑，各國對陸企的投資多抱持著戒慎恐懼：無論是早期安邦保險收購美國華爾道夫酒店、肉企河南雙匯收購美國史密斯菲爾德，或近期TikTok投資美國及在芬蘭建設數據中心、中遠集團收購德國漢堡港碼頭，以及快時尚希音(SHEIN)投資法國、比亞迪及寧德時投資匈牙利，這些陸企投資案都讓被投資國面臨兩難抉擇：一方面是稅收、就業的經濟活水；一方面則是技術、政治干涉的安全疑慮。

台灣自然也無法自外此議題。兩岸加入WTO後，為履行成員相互投資正常化承諾，政府2003年10月即已形式開放陸資來台；但政治考量下，對陸資仍採取技術性阻攔，以致陸資僅能以外資身分迂迴來台。2009年4月兩岸達成「陸資來台投資」共識後，自此不只台商能投資大陸，陸企亦能投資台灣；兩岸開啟雙向投資時代。

然而，由於兩岸經濟量體極不對等，陸企來台往往會引發政治聯想。因此，即使有論者強調一昧堅壁清野，不但很難完全禁絕陸資，更可能阻卻正常外資；且若在安全可控下適度開放陸企，有助台灣安全。但反對者認為，陸企來台是為了踐行中共「以經促統」、「以商圍政」的對台策略；基於此，2014年後政府祭出更嚴格的國安審查，實質上等同宣示不鼓勵陸企來台。

根據經濟部統計，自2009年開放陸資來台投資迄今（2025年10月），通過審核的來台陸資共1638件，核准投資金額為29.95億美元；同一期間核准的台商投資大陸近九千件，投資金額超過1350億美元。從數據來看，兩岸雙向投資不但呈現極大的差距，且持續失衡。

隨著大陸經濟產業戰略的調整，陸企的全球化已是必然的趨勢。可預見的未來，全球將面臨以下情境：

更多「中國服務」的攻城掠地：大陸將推動服務出口做大做強，更重要的是「著力提升服務出口的國際競爭力」。因此，包括金融、餐飲、遊戲、教育、互聯網及AI等服務業的出海，將是必然趨勢。

更多「中國品牌」的席捲全球：為了提高產業附加價值，未來大陸培育更多「中國品牌」，以占據產業鏈供應鏈高點；同時將更多終端產品銷往全球。因此，不只是電動車、太陽能電池、鋰電池等「新三樣」，未來大陸將推動更多高性價比的例如無人機、機器人、環保設備等「新五樣」、「新六樣」產品出口。此外，為規避歐美的制裁，大陸將加速推動企業「走出去」，以「Made by China」取代「Made in China」。

更多「跨境電商」的全球交易：大陸「買全球、賣全球」的跨境電商，早已形成全球影響力。未來數位貿易的進一步拓展，將是可預期的趨勢。

紅色資本的全球流動，已是包括台灣在內的全球各國，都必須面對的兩難。如何讓大野狼變成小紅帽？除了蒙上眼睛、摀上耳朵，是否還能提出更有效的方法因應？顯然，還有更多討論空間。