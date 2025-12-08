蔣萬安諷禁小紅書…綠轟玩偷換概念 北市回擊反打臉卓榮泰

北市長蔣萬安諷行政院長卓榮泰，打詐禁小紅書是「反中反到自己變成共產黨」。民進黨議員何孟樺今批蔣萬安有「中國議題花粉症」，並指蔣把對不肖業者的行政措施，扭曲成言論自由限制，大玩「偷換概念」的稻草人論證。北市府副發言人蔡畹鎣反擊，議員一句話就能用兩個角度重重打臉行政院。

何孟樺今天在臉書表示，這次刑事局停止解析小紅書網域，是引用立院各黨一致通過的「詐欺犯罪危害防制條例」。並批評蔣萬安選擇與助長詐騙集團、不守台灣法規的中國公司站在一起，甚至還批評政府「反中反到自己變成共產黨」，把反侵略、反併吞打成「反中」，大玩起偷換概念的稻草人論證，其目的不正是為了討好真正的共產黨？

北市政府副發言人蔡畹鎣表示，議員一句話就能夠用兩個角度重重打臉行政院，因卓揆親口說出「小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由」，其實已經證實外界質疑中央「別有用心」並非空穴來風，議員所批的「政治操作」，反而像迴力鏢回打卓院長自己；另外，卓揆這句不小心說出口的真心話，揭露他政治操作的真正目的，如今硬要拿打詐來掩飾，才是標準的「偷換概念」。

蔡畹鎣也問，其他如臉書等更多的網路平台，只要沒有配合打詐的主動作為及成效，議員是不是也依同樣的標準，舉輕以明重，認為要查封？如果是，請公然向民進黨執政的中央進建言，否則豈不是議員自證雙重標準？

蔡說，不乏法界人士質疑主管機關跳過該條例的程序就封鎖是「北韓法學派的依法行政」，議員若要護航「標準」該追問的是中央政府；蔣市長也講得很清楚，中央用禁平台的方式是否「用對方法」，大家一個月後都等著看成效。