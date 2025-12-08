限制言論自由？馬士元解釋小紅書並非全封 更像是「設置路障」

外界質疑內政部暫行封鎖小紅書是限制言論自由。內政部政務次長馬士元今天說，這是比喻失當，「停止解析或限制接取」並非全面封鎖，而是像設置路障，讓使用者較難連上，目的是「超前部署」、預防詐騙。

馬士元說，「可愛不一定無害，有的東西漂亮但有毒」，安全的平台才有保障。若小紅書1年後仍未改善，停止解析或限制接取狀態將會持續，這是目前台灣政府所能做到的最嚴厲作法。

內政部政務次長馬士元4日表示，中國社群平台小紅書近2年涉詐案1706件、逾新台幣2.4億餘元，經發函已讀不回，因此依詐欺犯罪危害防制條例第42條發布網際網路停止解析或限制接取的命令，暫定1年。

外界質疑此舉是箝制言論自由，馬士元今天接受中央社專訪時表示，這是完全不相干的議題，政府並沒有限制民眾在小紅書的言論，而是希望民眾脫離不合法、不安全的平台，民眾若透過其他社群平台、也可以發聲。

他強調，以言論自由概念來批評是比喻失當，真要理解何謂「箝制言論自由」，其實可以試試在小紅書，批評中國國家主席習近平，看看會有什麼結果。

談及外界指「封鎖」小紅書，馬士元表示，台灣是民主自由的社會，技術上無法做到100%封鎖，且「封鎖」一詞並不精確。以法律名詞來說，「停止解析」是指無法直接找到網頁名稱，「限制接取」是政府會在掃描後把APP與網頁連結的IP關掉；但仍可以用新的IP去連結，只是會變慢或變得忽快忽慢，因此仍保有彈性，暫行1年也保留了一些空間。

馬士元以高速公路作比喻說，臉書、Line、TikTok等社群平台就像是一條條高速公路，用路人可以自由使用；但當這條高速公路的休息站出現賣假貨等詐騙行為時，這條高速公路休息站的企業，都願意跟政府配合打詐，維護民眾權益。

馬士元指出，政府清楚知道小紅書這條高速公路，因為提供美妝、家居裝潢等軟性知性訊息服務，吸引許多台灣年輕族群使用；但政府也發現，小紅書上的詐騙案例變多，甚至有人意圖沿途設關卡想打劫，政府是希望企業能配合打詐、卻遭到「已讀不回」。

馬士元強調，台灣是言論自由國家，政府無權設置「網路長城」強行封鎖，對小紅書只能採取「限制接取」、「停止解析」的方式；亦即，在開上交流道前設置「路障」、取消方向引導路牌，讓民眾比較難連上小紅書，目的是「超前部署」、預防詐騙，畢竟一旦受騙、金錢損失都難以挽回。

至於小紅書與其他平台的差異，馬士元指出，Meta、LINE與Google等平台，在台灣是負責任地跟政府合作，TikTok在台灣設有一名代表，已可以直接與政府聯絡，也有依政府要求下架1萬多筆詐騙內容；TikTok尚未在台灣實質落地、處於審查階段，政府會持續完備TikTok法律程序。

他表示，目前4大平台業者都願意配合政府，而小紅書是完全無法配合，這才是問題所在，因此目前也只有小紅書會被依詐防條例第42條採取暫行停止解析或限制接取1年的措施，沒有其他平台列入觀察名單。

談及VPN（翻牆）跳接，馬士元說，這確實可以連上小紅書，政府也不會處罰使用者，但政府有責任要告訴民眾，使用小紅書就是處在非常高風險狀態，就算下載後不啟動都有風險，小紅書會側錄且盜取民眾各種個資，甚至金融帳號及信用卡資訊。

馬士元說，如果政治人物或網紅鼓勵民眾以VPN方式連結，讓民眾被誤導認為小紅書是安全的，萬一民眾未來在小紅書遭詐騙、造成損害，誰要負責，這都是非常嚴肅的問題。