因小紅書被禁氣炸 應曉薇女兒喊台灣是「極權國家」遭批

中國大陸社群平台「小紅書」在台灣有300萬左右的用戶，但因為高度資安風險，以及涉入詐騙過多，而且未在台灣設立法律代表人，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，封鎖暫停一年。台北市議員應曉薇捲入京華城弊案，近日傳出她女兒應佳妤可能接棒參選，應佳妤於5日談到「小紅書」事件，直言「原來台灣是一個極權國家」，還得使用VPN看小紅書，引發網友熱議。

應佳妤在Threads貼影片指出，她平常小紅書看的多半是穿搭、旅遊跟美食等貼文，反而在臉書常常看到詐騙消息，讓她氣不過直言「外面詐騙賺爛，結果先被處理的是安安靜靜分享生活的小紅書？」

而後她又貼出一支影片，內容指出，她在英國留學時，以為台灣是一個民主國家，結果回來後發現台灣是「極權國家」，因為沒想到有天在自己國家上網，還得要開VPN。影片曝光後，有網友批評「笑死，禁用一個APP叫做極權國家，妳去英國學了什麼？」、「這位是應曉薇的女兒，即將參選明年2026選舉，那妳媽媽貪污怎麼不講？」、「妹妹，妳先查查極權國家是什麼意思，我知道年輕人不太看書了，不過AI很好用吧」。

事後應佳妤發文澄清，她在影片用「台灣像極權國家」來比喻，只是誇張形容她對民主狀態的擔憂，而不是認為台灣真的成為極權國家，她也指出「真正的極權國家需要全面控制思想、媒體、私人生活與經濟，台灣當然不符合這些條件。我清楚知道我們仍然生活在民主社會」。

最後她解釋自己會說「台灣像極權國家」，原因在於行政與立法的緊張、媒體環境受政策影響、重大案件調查透明度不足，以及言論相關法案引發的討論。這些都不是極權，但確實讓人思考民主是否正在承受壓力。應佳妤也強調，她不是想要挑起衝突。