因小紅書被禁氣炸 應曉薇女兒喊台灣是「極權國家」遭批

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤（圖），傳出積極準備接棒，卻因為批評「台灣像是極權國家」遭炎上。圖／應曉薇辦公室提供
國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤（圖），傳出積極準備接棒，卻因為批評「台灣像是極權國家」遭炎上。圖／應曉薇辦公室提供

中國大陸社群平台「小紅書」在台灣有300萬左右的用戶，但因為高度資安風險，以及涉入詐騙過多，而且未在台灣設立法律代表人，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，封鎖暫停一年。台北市議員應曉薇捲入京華城弊案，近日傳出她女兒應佳妤可能接棒參選，應佳妤於5日談到「小紅書」事件，直言「原來台灣是一個極權國家」，還得使用VPN看小紅書，引發網友熱議。

應佳妤在Threads貼影片指出，她平常小紅書看的多半是穿搭、旅遊跟美食等貼文，反而在臉書常常看到詐騙消息，讓她氣不過直言「外面詐騙賺爛，結果先被處理的是安安靜靜分享生活的小紅書？」

而後她又貼出一支影片，內容指出，她在英國留學時，以為台灣是一個民主國家，結果回來後發現台灣是「極權國家」，因為沒想到有天在自己國家上網，還得要開VPN。影片曝光後，有網友批評「笑死，禁用一個APP叫做極權國家，妳去英國學了什麼？」、「這位是應曉薇的女兒，即將參選明年2026選舉，那妳媽媽貪污怎麼不講？」、「妹妹，妳先查查極權國家是什麼意思，我知道年輕人不太看書了，不過AI很好用吧」。

事後應佳妤發文澄清，她在影片用「台灣像極權國家」來比喻，只是誇張形容她對民主狀態的擔憂，而不是認為台灣真的成為極權國家，她也指出「真正的極權國家需要全面控制思想、媒體、私人生活與經濟，台灣當然不符合這些條件。我清楚知道我們仍然生活在民主社會」。

最後她解釋自己會說「台灣像極權國家」，原因在於行政與立法的緊張、媒體環境受政策影響、重大案件調查透明度不足，以及言論相關法案引發的討論。這些都不是極權，但確實讓人思考民主是否正在承受壓力。應佳妤也強調，她不是想要挑起衝突。

小紅書 詐騙 應曉薇

中國大陸社群平台「小紅書」在台灣有300萬左右的用戶，但因為高度資安風險，以及涉入詐騙過多，而且未在台灣設立法律代表人，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，封鎖暫停一年。台北市議員應曉薇捲入京華城弊案，近日傳出她女兒應佳妤可能接棒參選，應佳妤於5日談到「小紅書」事件，直言「原來台灣是一個極權國家」，還得使用VPN看小紅書，引發網友熱議。

內政部寫好劇本封殺小紅書 下一刀要砍向抖音？

內政部援引《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，認定小紅書涉及詐騙風險，下令封鎖1年。內政部所持的理由，是小紅書過去2年涉及超過2億元、高達1706起詐騙案，內政部發函小紅書要求改善，對方卻置之不理，因此才依法處置。雖然內政部說得義正詞嚴，但從整個裁處過程看，斧鑿痕跡很深。但問題的核心，是民進黨政府用打詐包裝政治意識形態，對於打詐這件事，根本沒有任何助益。

小紅書下架是因涉詐還是資安？ NCC：尊重主管機關處理

社群平台小紅書因內容涉及詐欺，且對台灣官方發函已讀不回，遭內政部暫行封鎖1年，國民黨立委黃健豪今日質疑，因內容有問題而下...

陸網友譏：台灣封鎖小紅書手段落後 不需VPN就能恢復使用

內政部警政署刑事局本月4日召開記者會，以涉及多起詐騙案件為由，宣布封鎖大陸社群平台「小紅書」。香港星島日報報導，大陸網民...

封鎖小紅書 綠營憂年輕人反感

賴政府宣布封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」一年，衝擊三百萬名台灣用戶。親綠網友雖能理解禁止理由，卻也質疑社會溝通不足...

封鎖小紅書 藍委諷：打詐不彰就禁App

賴政府封鎖「小紅書」事件延燒，國民黨立委葛如鈞批評，封禁小紅書事件是民進黨之恥，當初喊民主、進步、自由，現在執政不力、打...

