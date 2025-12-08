快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

聽新聞
0:00 / 0:00

小紅書下架是因涉詐還是資安？ NCC：尊重主管機關處理

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
針對小紅書被禁一年，NCC代理主委陳崇樹表示，尊重主管機關的處理。圖／本報資料照片
針對小紅書被禁一年，NCC代理主委陳崇樹表示，尊重主管機關的處理。圖／本報資料照片

社群平台小紅書因內容涉及詐欺，且對台灣官方發函已讀不回，遭內政部暫行封鎖1年，國民黨立委黃健豪今日質疑，因內容有問題而下架整個平台，違反比例原則，也是言論審查，且下架是因為涉詐還是資安疑慮都說不清楚。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹則表示，尊重主管機關的處理。

交通委員會今審查「衛星廣播電視法修正草案」，黃健豪表示，過去幾天，小紅書被下架引發網路很大討論，黃健豪質疑，下架小紅書，官方說法是涉及詐騙，而只要平台上內容有涉及詐騙，是否就要封鎖？

黃健豪更說，過去被稱為犯罪溫床的APP「Telegram」，經常涉及洗錢、虛擬貨幣交易等，政府的作法卻是封頻道，不是封禁平台，政府應該說清楚，下架小紅書到底是因為涉詐還是資安問題，否則因為內容封平台，就有管制言論自由的問題。

對此，陳崇樹表示，小紅書的個案，NCC有一起開會，但由其他機關主政，撇除資安問題，比例原則的確是重點。只是大陸有霸王條款，只要政府需要，平台就需要提供資訊，這就涉及到資安疑慮，資安就是國安的情況下，尊重主管機關與數發部處置。

下架 小紅書 資安

延伸閱讀

台中四張犁三官堂建廟190周年 捐區公所公務用貨車回饋地方

前進2026有譜？江啟臣插旗台中最大行政區：現在不是談選舉的時候

測速照相設備設置密集度偏高！警政署：半年內通盤檢討

獨／白營布局台中議員 中市前新聞局長吳皇昇：已加入民眾黨義不容辭

相關新聞

小紅書下架是因涉詐還是資安？ NCC：尊重主管機關處理

社群平台小紅書因內容涉及詐欺，且對台灣官方發函已讀不回，遭內政部暫行封鎖1年，國民黨立委黃健豪今日質疑，因內容有問題而下...

陸網友譏：台灣封鎖小紅書手段落後 不需VPN就能恢復使用

內政部警政署刑事局本月4日召開記者會，以涉及多起詐騙案件為由，宣布封鎖大陸社群平台「小紅書」。香港星島日報報導，大陸網民...

封鎖小紅書 綠營憂年輕人反感

賴政府宣布封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」一年，衝擊三百萬名台灣用戶。親綠網友雖能理解禁止理由，卻也質疑社會溝通不足...

封鎖小紅書 藍委諷：打詐不彰就禁App

賴政府封鎖「小紅書」事件延燒，國民黨立委葛如鈞批評，封禁小紅書事件是民進黨之恥，當初喊民主、進步、自由，現在執政不力、打...

醫批政府禁小紅書有貓膩 嗆「把年輕人當傻瓜」賴清德等著瞧

政府以打詐為由，封禁中國APP「小紅書」1年，時事評論家、醫師沈政男痛批，以打詐禁小紅書根本過當，意在思想清洗，用網路戒...

小紅書遭禁 矢板明夫力挺「保護台灣」：看香港大火事件就知道

近期政府宣布禁止小紅書一年，遭到外界質疑「限制言論自由」。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫提出截然不同的觀點，強調這項措施不是封鎖言論，而是防禦，「捍衛台灣自由的重要一步」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。