封鎖小紅書 藍委諷：打詐不彰就禁App

賴政府封鎖「小紅書」事件延燒，國民黨立委葛如鈞批評，封禁小紅書事件是民進黨之恥，當初喊民主、進步、自由，現在執政不力、打詐不彰，就靠「把問題外部化」過活；打詐是政府工作，結果現在打不好詐，就打民眾App、封禁民眾App，那是不是代表打詐成效愈差，就有愈多理由封禁更多服務？這種行動理由的謬誤，才導致民進黨現在連自己人都不挺。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐也說，小紅書App更像生活雜誌，很多使用者是在上面看美妝、旅遊等，政府如今封禁，連淺綠支持者、微青鳥等族群都看不下去，直呼根本是網路戒嚴；政府以詐騙之名封禁，其實小紅書詐騙案件兩年還不及臉書一個月，那政府怎麼不禁？通訊軟體Telegram、交友軟體Tinder、遊戲平台Steam同樣都沒落地，政府敢封禁嗎？

民眾黨立委林國成表示，民進黨政府看到黑影就開槍，其他平台的詐騙案件明明更多，只是因為反中就找小紅書開刀，「只要遇到紅色他們就緊張」。

網路詐騙事件頻傳，數位發展部數位產業署有建置網路詐騙通報查詢網，但審計部發現，過去並無追蹤網路廣告平台業者下架詐騙廣告的檢核機制，政府因此遭外界質疑打詐雙標；在審計部請數產署改善後，目前已新增通報案件處理情形回報方式，以確保詐騙廣告下架。