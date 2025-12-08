聽新聞
0:00 / 0:00

封鎖小紅書 藍委諷：打詐不彰就禁App

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導

賴政府封鎖「小紅書」事件延燒，國民黨立委葛如鈞批評，封禁小紅書事件是民進黨之恥，當初喊民主、進步、自由，現在執政不力、打詐不彰，就靠「把問題外部化」過活；打詐是政府工作，結果現在打不好詐，就打民眾App、封禁民眾App，那是不是代表打詐成效愈差，就有愈多理由封禁更多服務？這種行動理由的謬誤，才導致民進黨現在連自己人都不挺。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐也說，小紅書App更像生活雜誌，很多使用者是在上面看美妝、旅遊等，政府如今封禁，連淺綠支持者、微青鳥等族群都看不下去，直呼根本是網路戒嚴；政府以詐騙之名封禁，其實小紅書詐騙案件兩年還不及臉書一個月，那政府怎麼不禁？通訊軟體Telegram、交友軟體Tinder、遊戲平台Steam同樣都沒落地，政府敢封禁嗎？

民眾黨立委林國成表示，民進黨政府看到黑影就開槍，其他平台的詐騙案件明明更多，只是因為反中就找小紅書開刀，「只要遇到紅色他們就緊張」。

網路詐騙事件頻傳，數位發展部數位產業署有建置網路詐騙通報查詢網，但審計部發現，過去並無追蹤網路廣告平台業者下架詐騙廣告的檢核機制，政府因此遭外界質疑打詐雙標；在審計部請數產署改善後，目前已新增通報案件處理情形回報方式，以確保詐騙廣告下架。

延伸閱讀

蔣萬安轟禁小紅書…劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了

封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

打詐封鎖小紅書 蔣萬安譏卓榮泰「反中反到自己變成共產黨」

韓國瑜明協商AI基本法草案 葛如鈞：盼盡速三讀

相關新聞

醫批政府禁小紅書有貓膩 嗆「把年輕人當傻瓜」賴清德等著瞧

政府以打詐為由，封禁中國APP「小紅書」1年，時事評論家、醫師沈政男痛批，以打詐禁小紅書根本過當，意在思想清洗，用網路戒...

封鎖小紅書 綠營憂年輕人反感

賴政府宣布封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」一年，衝擊三百萬名台灣用戶。親綠網友雖能理解禁止理由，卻也質疑社會溝通不足...

封鎖小紅書 藍委諷：打詐不彰就禁App

賴政府封鎖「小紅書」事件延燒，國民黨立委葛如鈞批評，封禁小紅書事件是民進黨之恥，當初喊民主、進步、自由，現在執政不力、打...

小紅書遭禁 矢板明夫力挺「保護台灣」：看香港大火事件就知道

近期政府宣布禁止小紅書一年，遭到外界質疑「限制言論自由」。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫提出截然不同的觀點，強調這項措施不是封鎖言論，而是防禦，「捍衛台灣自由的重要一步」。

蔣萬安轟禁小紅書…劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了

內政部日前指大陸APP「小紅書」資安檢測不合格，加上2年涉詐多發函已讀不回，封禁1年。北市長蔣萬安批中央「反中反到自己變...

封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

行政院打詐中心封鎖小紅書，遭台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。內政部長劉世芳今日受訪表示，台灣並沒有共產黨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。