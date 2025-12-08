聽新聞
封鎖小紅書 綠營憂年輕人反感

聯合報／ 記者黃婉婷葉德正林麗玉／連線報導
內政部以不配合打詐為由，宣布封禁小紅書1年。圖／聯合報系資料照片
內政部以不配合打詐為由，宣布封禁小紅書1年。圖／聯合報系資料照片

賴政府宣布封鎖中國大陸社交及網購平台「小紅書」一年，衝擊三百萬名台灣用戶。親綠網友雖能理解禁止理由，卻也質疑社會溝通不足，才讓用戶備感錯愕；另有台派人士認為，政府選在此時大動作禁止，易讓人有抗中、備戰聯想；綠營支持者也憂，此舉一定程度會使民進黨流失年輕選票。

小紅書橫跨彩妝、時尚、旅遊、穿搭等多元資訊，政府禁令一出，引發廣大討論，但親綠、台派支持者並非一致力挺政府禁小紅書；表態支持者認為國安是最高優先，且中國平台本質上有風險，禁止後能降低滲透風險，另尋相似平台搜尋資訊即可。

但一名親綠年輕用戶表示，用小紅書看生活資訊的人多，而非吸收政治資訊，政府應先教育民眾提升識讀能力、公布不配合政府打詐的平台，再來談封鎖，先做好社會溝通才能避免後座力。

另名台派網友提到，年輕人比想像中更有彈性，也能接受不同意見，且愈被限制就會愈想看且當前正值兩岸關係緊張、備戰地方大選階段，容易引發政治聯想，反而造成反效果。

一名綠營人士坦言「多少會影響年輕選票」，儘管部分年輕人本來就對政治無感，不一定因禁止小紅書而轉向，但禁掉反而讓他們反感；此政策屬國安範疇，對地方選舉影響有限，距離總統大選也很遠，談流失選票言之過早，但對「執政形象」傷害顯著。

對於行政院打詐中心封鎖小紅書，台北市長蔣萬安批「反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳昨表示，台灣沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，相關處置均依打詐條例辦理，小紅書未受台灣法律規範，她比喻「就像有小偷到你家，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼就拿什麼一樣」。

劉世芳強調，警政署刑事局相關處分是根據打詐條例，相關來龍去脈大家非常清楚，因為有人濫用、侵犯到或牽制言論自由，「我倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪？」

對於劉的說法，台北市府也反擊，質疑劉世芳刻意扭曲事實，並指數發部詐騙來源中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央究竟是對症下藥？還是政治操作？

