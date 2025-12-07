醫批政府禁小紅書有貓膩 嗆「把年輕人當傻瓜」賴清德等著瞧

政府以打詐為由，封禁中國APP「小紅書」1年，時事評論家、醫師沈政男痛批，以打詐禁小紅書根本過當，意在思想清洗，用網路戒嚴製造封閉系統，方便統治，「把年輕人當傻瓜」，孰不知傻的是自己，「下個月的賴清德滿意度，等著瞧」。

沈政男指出，立法與執法要有證據與數據，刑事局說「Meta和小紅書的差別，在於有沒有納管及配合」，在此同時也應說明，小紅書在其他國家，有納管與配合嗎？有在當地設立法律代理人嗎？需要配合打詐嗎？

「全世界就只有台灣全面封鎖了小紅書！」他痛批，民進黨政府封禁小紅書，根本就是過當了，原因就是為了國安。執政黨的所謂國安，同義詞叫「抗中保台」，就跟2023年綠營反顧炎武「廉恥」一文，用意一樣，也就是思想清洗。

他表示，民進黨禁掉小紅書，不讓台灣年輕人接觸大陸有毒思想，另一個用意則是阻斷兩岸交流，連網路來往都不行，才能製造一個封閉系統，方便統治。賴清德的「洗掉雜質，淬鍊成鋼」，就是這個意思，但他自己沒搞清楚。

不過，禁掉小紅書跟戒嚴時代查禁書，兩者截然不一樣，因為戒嚴時代是擔心聰明人起來造反，禁掉小紅書則是把年輕人當成傻瓜，擔心他們聽了阿共仔的說法就跟著人家去。

沈政男狠嗆，整個認知作戰陰謀論，就是建立在全民皆傻的基礎之上，殊不知他們自己才是最傻的，尤其大罷免已證明那一套是亂扯，賴清德還死抱不放；並認為封禁小紅書將反映在民調上，「下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧」。