快訊

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

室內植栽也要定期「洗澡」 避免灰塵積累該多久清潔一次葉片？

蔣萬安轟禁小紅書…劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影。報系資料照

內政部日前指大陸APP「小紅書」資安檢測不合格，加上2年涉詐多發函已讀不回，封禁1年。北市長蔣萬安批中央「反中反到自己變共產黨」，內政部長劉世芳今回嗆蔣「反對警政署打擊犯罪？」北市府轟劉刻意扭曲事實，並指數發部詐騙來源比例，小紅書根本不在主要媒介之列，中央對症下藥？還是政治操作？

北市府副發言人蔡畹鎣說，市長蔣萬安已多次清楚說明，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法」，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那就一個月後共同檢視成效。」全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？相信大家也等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

蔡畹鎣也提到，劉部長的發言就是刻意扭曲事實，因為從數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央這是「對症下藥」，還是藉此政治操作，大家都看得很清楚。

蔡畹鎣也反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問：這到底是內政部，還是中宣部？

北市府 內政部 小紅書 詐騙 言論自由

延伸閱讀

賴總統中華民國說 劉世芳：現在的國號就叫中華民國

封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

2025年食安檢舉獎金2027年才拿得到...民眾批詐欺 蔣萬安下令改善

人車共道小心吃罰單...蔣萬安都曾誤觸 平均1天4件被罰

相關新聞

蔣萬安轟禁小紅書…劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了

內政部日前指大陸APP「小紅書」資安檢測不合格，加上2年涉詐多發函已讀不回，封禁1年。北市長蔣萬安批中央「反中反到自己變...

封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

行政院打詐中心封鎖小紅書，遭台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。內政部長劉世芳今日受訪表示，台灣並沒有共產黨，...

小紅書在台遭禁 陸官媒：加快台灣網民「數字返鄉」

政府封禁小紅書引發熱議，大陸官媒環球網刊出署名「北平鋒」評論稱，小紅書被禁返讓台灣網民加快「數字返鄉」，且這場「數字返鄉...

涉逾千件詐欺案…小紅書遭封鎖 學者：媒體若無法自律 由他律介入

中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，遭內政部發布命令封鎖1年。法律學者姚孟昌今天表示，媒體對公共秩序具有義務，若媒體無法承...

【即時短評】封小紅書政治後座力比賴十七條更大

「小紅書將封禁一年」消息一出，台灣各大論壇相關貼文底下的留言登時湧現數百條，且幾乎一面倒的負評。同一時間也登上微博熱搜，...

忙鎖小紅書？許宇甄曝住都中心新人「天價月薪」：內政部眼裡只剩意識形態

內政部一紙命令封鎖小紅書，國民黨立委許宇甄今日指出，內政部眼裡只剩意識形態，只想著封鎖小紅書，對於附屬單位住都中心人員的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。