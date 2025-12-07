小紅書遭禁 矢板明夫力挺「保護台灣」：看香港大火事件就知道

近期政府宣布禁止小紅書一年，遭到外界質疑「限制言論自由」。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫提出截然不同的觀點，強調這項措施不是封鎖言論，而是防禦，「捍衛台灣自由的重要一步」。

矢板明夫在臉書發文指出，香港日前才出現外國媒體主管、記者遭國安維護公署傳喚的事件，理由竟是「報導香港大火時散布虛假資訊」。他直言，這種操作早已成為港版國安法下的日常手段，目的就是在選舉前壓制批評聲音，讓媒體與市民不敢隨意發言或接受採訪，這就是壓迫言論自由的真實樣貌。

矢板明夫回憶自己過去在北京工作時，多次被官方約談，那種壓迫感不是外人能體會的。他說，國家機器握有生殺大權，只要一句「危害國家安全」，任何人都可能被扣帽子、被驅離，而最讓他擔心的是那些只是接受媒體採訪的普通中國朋友，「一旦你被認定為有問題的人，就可能被牽連，變成共犯，甚至家破人亡」。

焦點拉回台灣政府封鎖小紅書，矢板明夫認為，抱怨的人如果看清楚今天香港的處境，應該要明白什麼才叫真正的「打壓言論自由」。他強調，台灣之所以能夠公開批評政府，就是因為仍是一個自由社會，禁止小紅書，並不是為了審查，而是要減少中國滲透、危害台灣社會的途徑，「紅書不僅是社群平台，更是中共宣傳與情報蒐集的工具」。如果大家想要批評台灣政府的話，還有很多其他的平台可以讓人暢所欲言。

最後他提醒，香港的故事就是最佳前車之鑑，「如果台灣不想走上同樣的道路，就必須對來自中國的影響保持警覺，大家要知道，自由其實是非常脆弱的，它需要防衛。禁止小紅書，是捍衛台灣自由的重要一步」。