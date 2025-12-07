快訊

桃園電子報

「這類<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>手法」正竄起 男大生慘賠2萬8
小紅書APP」平台內詐騙情況嚴重。示意圖：截自freepik

「小紅書APP」平台內詐騙情況嚴重，且業者不願配合我國打詐政策落地，刑事警察局因此對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令。對此，國民黨籍立委吳宗憲質疑，政府推託小紅書不提供詐騙案件相關資料才封鎖平台，其實在試圖掩蓋台灣為了政治考量，放任「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」停擺的真相。對此，刑事局昨(6)日晚間回應，「兩岸共打協議」並未停擺，台灣持續有與陸方保持交流合作。

刑事局說明，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」自98年6月25日生效，統計至上(11)月30日止，內政部警政署依協議精神，全面推展兩岸警方共同打擊犯罪工作，並在情資交換及案件協查8000餘件、合作偵辦案件近200件、刑事通緝犯遣返457人及業務交流等方面，建構制度化合作機制。

刑事局指出，警政署持續透過兩岸警察合作共同打擊犯罪機制，與陸方保持有效的交流合作，務實處理兩岸跨境犯罪問題，並與陸方透過情資交換管道或各項契機，共同合作偵辦各類刑事案件，擴大打擊跨境詐欺犯罪之合作面向以提升成效，落實執行協議精神，以保障人民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：藍委質疑台灣放任「兩岸共打協議」停擺 刑事局曝數據澄清

