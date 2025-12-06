涉逾千件詐欺案…小紅書遭封鎖 學者：媒體若無法自律 由他律介入

中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，遭內政部發布命令封鎖1年。法律學者姚孟昌今天表示，媒體對公共秩序具有義務，若媒體無法承諾達成「自律」，就由「他律」介入，每個媒體都是受同樣的標準與規範。

12月10日是世界人權日，台灣新世紀文教基金會舉辦「在危機中檢視人權，在人權中反思危機」座談會，由基金會董事長、中研院法律學研究所研究員廖福特主持，邀請東吳大學法學院講座教授鄧衍森專題演講，政治大學法律學院教授林佳和、輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌進行綜合討論。

鄧衍森表示，新冠疫情時期帶來新的人權危機，包括虛假與錯誤訊息以及對科學的不信任，衝擊言論自由的保護與界限問題。鋪天蓋地的錯誤訊息傳播，更導致疫情下的健康權與居住自由權深受影響，同時加深仇恨與群體對立。

鄧衍森示警，深偽技術已對人性尊嚴構成威脅，可能導致對特定社會群體的歧視與性別暴力，且對整個國家的法律體系和民主構成威脅。然而制定適當的法律規範卻相當困難，一是日益完美的深偽技術難以被檢測和辨識，二是如何合理平衡和保護言論與表達自由的權利。

針對內政部封鎖小紅書遭部分人士指箝制言論自由，姚孟昌表示，每個人都有選擇接收資訊和發表的方式，若不能使用小紅書，還有其他可使用的媒體或是媒介，就不能說是箝制言論，因為還有其他發聲管道。所有媒體的自由是受到法律保障與支持，因此媒體對於維護公共秩序是有義務的。

姚孟昌指出，當涉及詐騙或內容有錯誤等情況，小紅書能否自我更正，此為媒體自律，若媒體沒有辦法承諾對閱聽人、社會公眾與國家完成「自律」，就由「他律」介入。這不是只針對小紅書，而是針對每一個在自由社會的媒體，在台灣每個媒體都是受到同樣標準與規範。