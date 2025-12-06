快訊

獨／20年士官長推女同仁屁股上軍車 LINE還問「錢債肉償」完了

500趴2025／500盤名店出攤、名人齊聚吸6.5萬人 周日還有一天

「亞洲實力指數」台灣排名出爐！美國再奪第一 東協中等強權崛起

涉逾千件詐欺案…小紅書遭封鎖 學者：媒體若無法自律 由他律介入

中央社／ 台北6日電
中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，遭內政部發布命令封鎖1年。圖／聯合報系資料照
中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，遭內政部發布命令封鎖1年。圖／聯合報系資料照

中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，遭內政部發布命令封鎖1年。法律學者姚孟昌今天表示，媒體對公共秩序具有義務，若媒體無法承諾達成「自律」，就由「他律」介入，每個媒體都是受同樣的標準與規範。

12月10日是世界人權日，台灣新世紀文教基金會舉辦「在危機中檢視人權，在人權中反思危機」座談會，由基金會董事長、中研院法律學研究所研究員廖福特主持，邀請東吳大學法學院講座教授鄧衍森專題演講，政治大學法律學院教授林佳和、輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌進行綜合討論。

鄧衍森表示，新冠疫情時期帶來新的人權危機，包括虛假與錯誤訊息以及對科學的不信任，衝擊言論自由的保護與界限問題。鋪天蓋地的錯誤訊息傳播，更導致疫情下的健康權與居住自由權深受影響，同時加深仇恨與群體對立。

鄧衍森示警，深偽技術已對人性尊嚴構成威脅，可能導致對特定社會群體的歧視與性別暴力，且對整個國家的法律體系和民主構成威脅。然而制定適當的法律規範卻相當困難，一是日益完美的深偽技術難以被檢測和辨識，二是如何合理平衡和保護言論與表達自由的權利。

針對內政部封鎖小紅書遭部分人士指箝制言論自由，姚孟昌表示，每個人都有選擇接收資訊和發表的方式，若不能使用小紅書，還有其他可使用的媒體或是媒介，就不能說是箝制言論，因為還有其他發聲管道。所有媒體的自由是受到法律保障與支持，因此媒體對於維護公共秩序是有義務的。

姚孟昌指出，當涉及詐騙或內容有錯誤等情況，小紅書能否自我更正，此為媒體自律，若媒體沒有辦法承諾對閱聽人、社會公眾與國家完成「自律」，就由「他律」介入。這不是只針對小紅書，而是針對每一個在自由社會的媒體，在台灣每個媒體都是受到同樣標準與規範。

法律 小紅書 人權 疫情 言論自由 公共

延伸閱讀

生活寶典恐撼動國族認同？小紅書是否有統戰影響力 最新實證研究出爐

【即時短評】封小紅書政治後座力比賴十七條更大

選擇性執法？小紅書遭封鎖 馬文君開轟政府：非單純打詐、操弄抗中牌

影／小紅書被封…在害怕什麼？鄭麗文轟民進黨反民主、獨裁心態

相關新聞

蔣萬安：還能稱我們是不翻牆的民主嗎？

政府宣布封鎖小紅書一年，各界質疑臉書等其他社群平台的詐欺案和財損均遠高於小紅書，批中央雙標。台北市長蔣萬安昨天表示，台灣...

涉逾千件詐欺案…小紅書遭封鎖 學者：媒體若無法自律 由他律介入

中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，遭內政部發布命令封鎖1年。法律學者姚孟昌今天表示，媒體對公共秩序具有義務，若媒體無法承...

【即時短評】封小紅書政治後座力比賴十七條更大

「小紅書將封禁一年」消息一出，台灣各大論壇相關貼文底下的留言登時湧現數百條，且幾乎一面倒的負評。同一時間也登上微博熱搜，...

忙鎖小紅書？許宇甄曝住都中心新人「天價月薪」：內政部眼裡只剩意識形態

內政部一紙命令封鎖小紅書，國民黨立委許宇甄今日指出，內政部眼裡只剩意識形態，只想著封鎖小紅書，對於附屬單位住都中心人員的...

選擇性執法？小紅書遭封鎖 馬文君開轟政府：非單純打詐、操弄抗中牌

內政部昨宣布封鎖中國社群平台「小紅書」一年，理由是自2024年起，小紅書涉及1706件詐騙案件，且母公司對政府改善要求「...

影／小紅書被封…在害怕什麼？鄭麗文轟民進黨反民主、獨裁心態

國民黨主席鄭麗文今天指出，國民黨一定會用最大的善意和誠意，以公平、公正、公開的方式推動藍白合，她並批判民進黨政府以打詐的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。