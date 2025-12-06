快訊

【即時短評】封小紅書政治後座力比賴十七條更大

聯合報／ 記者／郭雪筠
小紅書遭政府以資安及涉詐問題禁1年，估計受影響約300萬人。(記者陳正興／攝影)
小紅書將封禁一年」消息一出，台灣各大論壇相關貼文底下的留言登時湧現數百條，且幾乎一面倒的負評。同一時間也登上微博熱搜，有大陸網民感嘆「兩岸三地湊不出一個完整的互聯網」，讓人發笑又嘆息。昨天卓揆表示「小紅書上的不當內容也妨礙青少年身心成長」，對於用過小紅書的年輕人而言，此話大概是火上澆油，且未必符合許多人的使用經驗。

這兩天小紅書上有大陸網民分享翻牆教程、有台灣網民在小紅書上測試翻牆成果，賴政府的小紅書禁令，讓兩岸網民前所未有地惺惺相惜。箇中緣由，除了以反詐及資安為由封禁一年、難以服眾之外，若決策者對於小紅書平台的調性不了解，認為「此前阻擋兩岸交流、民間吵個幾天也沒事了」，則可能存在誤判。

三月時賴總統發布的「賴十七條」引起兩岸譁然，但於民間「體感」與此次禁小紅書有很大差異。「賴十七條」內容主要針對大陸人士來台；台灣地方公職人員赴大陸；加強宗教、學術、教育等交流案件的審理以避免政治風險；強化影視從業人員在大陸的輔導管理等。意即，賴政府此前雖在各領域限縮兩岸民間交流、對陸配群體也有影響，但並未造成大範圍台灣民眾（特別是年輕人）日常生活中有感。

畢竟，讓民眾感受「現在兩岸關係緊張，少去大陸」，與日常的吃喝娛樂受到影響，是截然不同的兩回事。

2022年台灣傳播調查資料庫詢問民眾過去一個月使用社群媒體情況，小紅書當時已居於第七，當時有行銷公司人員受訪時表示，小紅書的用戶黏著度非常高；至今它已成為三百萬台灣使用者的日常。「日常」，意味著吃喝娛樂，小紅書的主體調性較其他社群平台去政治化，因此使用氛圍不同於臉書、Threads及微博等，兩岸網民在該平台上少有政治爭吵。

也由於去政治化的特性，台灣用戶上小紅書普遍不以「對方來自大陸，分享的資訊是否有統戰意圖」為設想，而是以搜尋吃喝、美妝、健身等日常資訊為主，這恰恰能將大陸的流行資訊與民間樣態無形地展現給台灣用戶，達成用戶高黏性的同時、塑造兩岸青年文化相互影響。

因此，民進黨政府官員顧慮小紅書，有可能因為不了解，也可能是因為「太了解」、想切斷「文化統戰」——若為前者，則顯官員無知；若為後者，在這個網路時代，要想實現「兩岸文化互不影響」難如登天。

當然，若封鎖小紅書是為了試水溫、看看民情反饋，作為日後「能否進一步對其餘大陸平台開鍘」參考，那如此政治操作，不僅會讓年輕族群不快、也並不聰明。

終究，不同於「賴十七條」那種結構性、於民眾而言「反正不直接影響我」的管控，小紅書禁令直接切進生活、動到用戶日常使用習慣；加上許多小紅書用戶平時未必關注政治，貿然將政治與民眾的日常生活強行綁定、以及官員的濃厚說教味，引起的不只是對政策反彈、而是情緒性的「幹嘛管我」的反感。這種反感的強度與時間持久度，極可能超過賴政府原先的預期，累積為無法忽視的政治後座力。

