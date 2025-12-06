快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

內政部一紙命令封鎖小紅書，國民黨立委許宇甄今日指出，內政部眼裡只剩意識形態，只想著封鎖小紅書，對於附屬單位住都中心人員的薪資亂象視若無睹，放任天價薪資失控，是縱容還是包庇？還是住都中心根本就是民進黨用來養肥貓的機關工具？

許宇甄指出，從國家住宅及都市中心送交立法院的115年度預算書中，一眼就看到令人瞠目結舌、嚴重失序的薪資編列。住都中心正式員額從114年度的460人只增加到115年度的495人，僅僅多了35人，但薪資支出卻暴衝8929萬元，獎金也增加2163萬元。

許宇甄說，換算下來，新增人員的平均月薪竟高達21萬2000元，每年還可以領61萬獎金，加總後，年薪高達316萬元。這樣的薪水比部長還高，更是一般公務員想都不敢想的數字，遠遠超過公務員行情，更完全脫離台灣勞工的薪資現實。而新增人員包含17名資深規劃師、20名規劃師，更凸顯此類高薪根本不是合理職務需求，而是荒謬的薪資堆疊。難怪賴清德總統會說，台灣人有錢有閒。是因為民進黨用人給的薪水高到嚇死人，有錢的是自己人。

許宇甄批，台灣7成受雇者月薪不到5萬元，住都中心卻新增員額卻能月領20多萬元的「天價待遇」。住都中心肩負的是全國人民的居住正義，而不是打造一間讓少數人安身立命的「黃金安樂窩」。在人民被低薪與高房價雙重壓力壓得喘不過氣的此刻，住都中心竟然用全民納稅錢替自己編列離譜高薪，這不只是給薪標準的顢頇錯誤，更是對公平正義的嚴重背棄。

許宇甄進一步指出，住都中心既有員額的每月平均薪資已高達7萬4154元（不含加班費、績效、獎金等），是主計總處公布113年經常性薪資4萬6450元的 1.6倍。然而新增的35人月薪卻暴衝到21萬以上，是國人平均薪資的4.5倍。在社宅興建進度嚴重落後、績效不彰的情況下，住都中心卻把薪資編列到遠超市場、甚至接近國營事業高階主管的等級，這樣的邏輯根本匪夷所思。

許宇甄強調，預算審查尚未開始，但預算書已赤裸呈現荒謬問題。住都中心115年度用人費用從114年度的5億4448萬元，暴增至6億7450萬元，增加1億3002萬元，增幅高達23.9%。中央並未宣布115年度公教加薪，社宅興建也毫無明顯進度，反而持續延宕。賴清德總統承諾的百萬社宅，其中要興建13萬戶社會住宅，如今連完整規劃都看不到。內政部長劉世芳甚至已經改口，要加碼包租代管與租金補貼，等於承認住都中心的興建任務嚴重落後。

許宇甄直言，當中央拚命用替代方案滅火時，住都中心不但沒有反省，反而大幅擴編人事費用。難道這35名月領21萬的新人一到位，社宅進度就能神奇追上？還是只是讓住都中心自己「先富起來」？還是這些錢都是用來養自己人，一毛都砍不得？

許宇甄指出，住都中心成立的宗旨是推動社會住宅、落實居住正義；但如今成果欠佳，卻先把薪資拉到全國前段班。這不是在蓋社宅，而是在蓋住都中心自己的「薪資城堡」。人民買不起房，主管機關的人卻可以月領21萬，這樣的預算編列要人民情何以堪？

許宇甄強烈呼籲，內政部不要只會封鎖小紅書，立即處理住都中心薪資亂象問題，立即回應社會疑慮，公開各人員薪酬級距，切勿再把納稅錢當作自己的加薪提款機。在全國人民普遍面臨低薪、房價飆升、社宅進度停滯的情況下，住都中心如此離譜的薪資暴增，不僅毫無正當性，更是對居住正義與公共信任的打擊。

相關新聞

蔣萬安：還能稱我們是不翻牆的民主嗎？

政府宣布封鎖小紅書一年，各界質疑臉書等其他社群平台的詐欺案和財損均遠高於小紅書，批中央雙標。台北市長蔣萬安昨天表示，台灣...

內政部忙鎖小紅書…許宇甄批「只剩意識形態」 放任住都中心新人天價薪資

內政部一紙命令封鎖小紅書，國民黨立委許宇甄今日指出，內政部眼裡只剩意識形態，只想著封鎖小紅書，對於附屬單位住都中心人員的...

選擇性執法？小紅書遭封鎖 馬文君開轟政府：非單純打詐、操弄抗中牌

內政部昨宣布封鎖中國社群平台「小紅書」一年，理由是自2024年起，小紅書涉及1706件詐騙案件，且母公司對政府改善要求「...

影／小紅書被封…在害怕什麼？鄭麗文轟民進黨反民主、獨裁心態

國民黨主席鄭麗文今天指出，國民黨一定會用最大的善意和誠意，以公平、公正、公開的方式推動藍白合，她並批判民進黨政府以打詐的...

小紅書遭禁引熱議 陳玉珍轟民進黨想將年輕人困於資訊監牢

內政部無預警宣布自即日起封鎖中國大陸社群平台「小紅書」為期一年，引發各界強烈反彈。立委陳玉珍對此直言，政府以「一年內查獲...

封鎖小紅書曝我國漏洞 時代力量：應全面制定數位服務法

小紅書APP因資安檢測不合格，且不理會台灣官方發函，內政部日前宣布封鎖1年。時代力量表示，要解決網路詐騙、性私密影像外流...

