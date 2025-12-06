選擇性執法？小紅書遭封鎖 馬文君開轟政府：非單純打詐、操弄抗中牌

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
內政部宣布封鎖小紅書一年，確保國人數位安全。圖／聯合報系資料照
內政部宣布封鎖小紅書一年，確保國人數位安全。圖／聯合報系資料照

內政部昨宣布封鎖中國社群平台「小紅書」一年，理由是自2024年起，小紅書涉及1706件詐騙案件，且母公司對政府改善要求「已讀不回」。立委馬文君批評，政府其實是以「防詐」為名，操作「抗中保台」，犧牲民眾言論和上網自由。

馬文君指出，台灣臉書社團與LINE群組的詐騙案件層出不窮，涉及金額比小紅書更高、更龐大，但政府卻未採取封鎖或限制措施，凸顯此次封鎖小紅書帶有政治考量，而非單純打擊詐騙。她說，今天禁小紅書，明天可能輪到抖音或其他中國軟體，民眾上網自由與資訊選擇權恐遭進一步剝奪。

小紅書主要提供旅遊攻略、美食推薦、美妝穿搭等生活資訊，深受年輕人喜愛，並非政治性平台。馬文君批評，政府一刀切封鎖，不僅限制民眾生活資訊取得，也破壞使用者習慣。她呼籲，若真心打擊詐騙，應一視同仁，全面檢討各平台的資安與法律責任，而非針對特定平台封鎖，以免製造政治對立，犧牲言論及上網自由。

馬文君進一步指出，民進黨執政以來，台灣民主並未進步，反而出現倒退跡象。她比較過去不少國人在中國翻牆看臉書、YouTube的情況，諷刺指出，如今在台灣滑手機查旅遊、美妝資訊也可能要「翻牆」，顯示封鎖措施的荒謬性與影響範圍。

立委馬文君批評政府以打詐為名封鎖小紅書，犧牲國人言論和上網自由。圖／立委馬文君提供
立委馬文君批評政府以打詐為名封鎖小紅書，犧牲國人言論和上網自由。圖／立委馬文君提供

