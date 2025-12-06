聽新聞
影／小紅書被封…在害怕什麼？鄭麗文轟民進黨反民主、獨裁心態
國民黨主席鄭麗文今天指出，國民黨一定會用最大的善意和誠意，以公平、公正、公開的方式推動藍白合，她並批判民進黨政府以打詐的「幌子」封殺一些網路平台，這是在搞「數位戒嚴」，不知民進黨到底在害怕什麼。
鄭麗文今天上午到苗栗縣黨部參加黨慶並授證給新任主委李文斌，針對媒體提問指柯文哲要求全民調決定2026下屆總統參選人，她強調許多人對上次藍白合失敗存有陰影，但國民黨一定會用最大的善意和誠意，以公平、公正、公開的方式推動藍白合，她感謝柯主席提出的建議。
媒體詢問「小紅書」被政府封禁，抖音可能是下一個，鄭麗文炮轟說，此舉再次充分暴露出民進黨威權、反民主的心態，過去民進黨想推「數位中介法」已引起全網暴動和反彈，但民進黨不死心，還是打著國安、打詐的口號繼續箝制網路言論，甚至進一步封殺網路平台，所謂的打詐根本是幌子，真正的詐欺他們不去管，也管不動，這其實是意識形態作祟。
鄭麗文指出，民進黨挑了小紅書、抖音，「大家都看得懂」，民進黨為什麼對台灣的孩子、台灣年輕人這麼沒信心，「他到底在怕什麼？」，這種心態是不是如大家形容的「數位戒嚴」，反民主對台灣是不會有好處，難道這就是賴總統口中「打掉雜質、洗滌人心」的一系列操作，想要打壓誰就打壓誰、想要沒收什麼就沒收什麼，難道台灣不是法治社會嗎？政府不需要依法行政嗎？民進黨在這中間違法、違憲，完全沒有程序正義，再次暴露出民進黨政府的這種獨裁心態。
