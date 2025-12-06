影／小紅書被封…在害怕什麼？鄭麗文轟民進黨反民主、獨裁心態

國民黨主席鄭麗文今天指出，國民黨一定會用最大的善意和誠意，以公平、公正、公開的方式推動藍白合，她並批判民進黨政府以打詐的「幌子」封殺一些網路平台，這是在搞「數位戒嚴」，不知民進黨到底在害怕什麼。

鄭麗文今天上午到苗栗縣黨部參加黨慶並授證給新任主委李文斌，針對媒體提問指柯文哲要求全民調決定2026下屆總統參選人，她強調許多人對上次藍白合失敗存有陰影，但國民黨一定會用最大的善意和誠意，以公平、公正、公開的方式推動藍白合，她感謝柯主席提出的建議。

媒體詢問「小紅書」被政府封禁，抖音可能是下一個，鄭麗文炮轟說，此舉再次充分暴露出民進黨威權、反民主的心態，過去民進黨想推「數位中介法」已引起全網暴動和反彈，但民進黨不死心，還是打著國安、打詐的口號繼續箝制網路言論，甚至進一步封殺網路平台，所謂的打詐根本是幌子，真正的詐欺他們不去管，也管不動，這其實是意識形態作祟。