小紅書遭禁引熱議 陳玉珍轟民進黨想將年輕人困於資訊監牢

內政部無預警宣布自即日起封鎖中國大陸社群平台「小紅書」為期一年，引發各界強烈反彈。立委陳玉珍對此直言，政府以「一年內查獲1700則詐騙」為由封鎖平台，理由站不住腳，因為詐騙最多的是FB Meta還有LINE，那其他平台是否也要禁，她認為，民進黨此舉是試圖讓下一代年輕人活在一個信息監牢裡頭 ，想切斷兩岸往來，不讓他們知道大陸是什麼情形。

陳玉珍指出，詐騙訊息在各大平台皆存在，當中臉書、LINE等甚至更為嚴重，連她本人都曾遭Meta冒名。「如果用這種理由就能封鎖，那其他平台要不要一起禁？」她質疑，政府選擇性執法，真正動機恐非詐騙，而是企圖限制年輕族群接觸大陸資訊。

她表示，小紅書在年輕人間頗具人氣，透過該平台能看到許多大陸生活與社會現況，「民進黨不希望下一代知道真實的大陸，才會想把他們鎖在信息監牢裡。」陳玉珍批評，民進黨長期推行「去中化」，以「抗中保台」維繫選票，如今民眾逐漸不再買單，卻民進黨仍透過限制資訊流通，來塑造印象。

至於有人推測此舉是否與大陸小三通「丟包」通緝犯事件相關的反制措施，陳玉珍則認為並非如此，她說，中央的決策應已討論多時。

她強調，資訊流通是民主社會的基本權利，封鎖平台不但侵犯人權，也使台灣標榜的自由價值遭到質疑。陳玉珍並提到，從大陸網民的討論可見，他們對台灣民主自由抱持期待，但如今卻面臨要「翻牆」才能看資訊，「這會讓外界更懷疑台灣是否真正自由。」