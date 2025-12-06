快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

聽新聞
0:00 / 0:00

小紅書遭禁引熱議 陳玉珍轟民進黨想將年輕人困於資訊監牢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
內政部無預警宣布自即日起封鎖中國大陸社群平台「小紅書」為期一年，引發各界強烈反彈。立委陳玉珍對此直言，民進黨此舉是想讓下一代年輕人活在一個信息監牢裡頭 ，想切斷兩岸往來，不讓他們知道大陸是什麼情形。圖／聯合報資料照片
內政部無預警宣布自即日起封鎖中國大陸社群平台「小紅書」為期一年，引發各界強烈反彈。立委陳玉珍對此直言，民進黨此舉是想讓下一代年輕人活在一個信息監牢裡頭 ，想切斷兩岸往來，不讓他們知道大陸是什麼情形。圖／聯合報資料照片

內政部無預警宣布自即日起封鎖中國大陸社群平台「小紅書」為期一年，引發各界強烈反彈。立委陳玉珍對此直言，政府以「一年內查獲1700則詐騙」為由封鎖平台，理由站不住腳，因為詐騙最多的是FB Meta還有LINE，那其他平台是否也要禁，她認為，民進黨此舉是試圖讓下一代年輕人活在一個信息監牢裡頭 ，想切斷兩岸往來，不讓他們知道大陸是什麼情形。

陳玉珍指出，詐騙訊息在各大平台皆存在，當中臉書、LINE等甚至更為嚴重，連她本人都曾遭Meta冒名。「如果用這種理由就能封鎖，那其他平台要不要一起禁？」她質疑，政府選擇性執法，真正動機恐非詐騙，而是企圖限制年輕族群接觸大陸資訊。

她表示，小紅書在年輕人間頗具人氣，透過該平台能看到許多大陸生活與社會現況，「民進黨不希望下一代知道真實的大陸，才會想把他們鎖在信息監牢裡。」陳玉珍批評，民進黨長期推行「去中化」，以「抗中保台」維繫選票，如今民眾逐漸不再買單，卻民進黨仍透過限制資訊流通，來塑造印象。

至於有人推測此舉是否與大陸小三通「丟包」通緝犯事件相關的反制措施，陳玉珍則認為並非如此，她說，中央的決策應已討論多時。

她強調，資訊流通是民主社會的基本權利，封鎖平台不但侵犯人權，也使台灣標榜的自由價值遭到質疑。陳玉珍並提到，從大陸網民的討論可見，他們對台灣民主自由抱持期待，但如今卻面臨要「翻牆」才能看資訊，「這會讓外界更懷疑台灣是否真正自由。」

陳玉珍 詐騙 小紅書 去中化

延伸閱讀

助理費除罪化立院爭議聲中付委 傅崐萁喊「別扭曲」：這是保護助理

陸方未預告遣返10詐欺犯 陳玉珍：是尊重台灣法治不是挑釁

高虹安有機會解套 藍委提案助理費除罪化列立院周五議程

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

相關新聞

蔣萬安：還能稱我們是不翻牆的民主嗎？

政府宣布封鎖小紅書一年，各界質疑臉書等其他社群平台的詐欺案和財損均遠高於小紅書，批中央雙標。台北市長蔣萬安昨天表示，台灣...

影／小紅書被封…在害怕什麼？鄭麗文轟民進黨反民主、獨裁心態

國民黨主席鄭麗文今天指出，國民黨一定會用最大的善意和誠意，以公平、公正、公開的方式推動藍白合，她並批判民進黨政府以打詐的...

小紅書遭禁引熱議 陳玉珍轟民進黨想將年輕人困於資訊監牢

內政部無預警宣布自即日起封鎖中國大陸社群平台「小紅書」為期一年，引發各界強烈反彈。立委陳玉珍對此直言，政府以「一年內查獲...

封鎖小紅書曝我國漏洞 時代力量：應全面制定數位服務法

小紅書APP因資安檢測不合格，且不理會台灣官方發函，內政部日前宣布封鎖1年。時代力量表示，要解決網路詐騙、性私密影像外流...

「Meta才是詐騙最大溫床」 游淑慧分析小紅書連車尾燈都看不到

內政部宣布「小紅書」因資安檢測、詐騙量高，禁止1年處分。台北市議員游淑慧指出，這令她驚呆了，因為據路透社報導，Meta每...

小紅書遭依法中止連線 刑事局說明啟動處置原因

針對小紅書，政府採取的是「軟性封鎖」，不是全面禁止。圖：讀者提供 內政部警政署刑事警察局依據165專線數據統計，自113年1月至今(114)年11月，受理涉及「小紅書平臺」之詐欺案已達1,706件，財

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。