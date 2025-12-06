快訊

「Meta才是詐騙最大溫床」 游淑慧分析小紅書連車尾燈都看不到

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
行政院長卓榮泰說，會觀察小紅書未來一年是否改善，否則考慮「直接斷掉」。（記者林澔一／攝影）

內政部宣布「小紅書」因資安檢測、詐騙量高，禁止1年處分。台北市議員游淑慧指出，這令她驚呆了，因為據路透社報導，Meta每日推送150億則可疑詐騙廣告，年賺2000億，「打詐也要欺小怕惡？」虛晃一招，還是「打中不是打詐？」

游淑慧指出，現在的警政署長張榮興，之前是台北市警察局長，她曾經在台上質詢過他有關要求Meta配合打詐的事情，有沒有去拜訪過臉書社群平台的台北公司，張局長說有，現任的警察局長李西河，之前在警政署擔任刑事警察局長時，也隨當時的署長拜會過Meta，對於臉書公司對於打詐的配合，前後兩位警察局長，都委婉地表達Meta對於打詐的配合態度，「還有很多努力的空間」。

游淑慧指出，所以Meta現在到底配合了多少？從數發部的「網路詐騙通報查詢網」數據一目瞭然，在過去30天內，總計7萬9403 則詐騙媒介通報中，Meta集團旗下的平台，包含臉書、Meta Msg、IG、廣告聯播網及 Threads，加起來就占了7萬7862 則，比率高達98%。

游淑慧表示，數發部的數據總不會說謊吧？Meta集團旗下相關社群媒介，幾乎是變成詐騙最大的溫床，「小紅書」連車尾燈都看不到，甚至還沒出現在數發部的高通報名單上。

游淑慧說，她沒有使用小紅書，但知道它是一個比較生活化的APP，在上面沒有太多戾氣重的政治化討論，很多年輕女性使用者上去是為了尋找旅遊資訊、學習手做技術、學習美妝技巧，現在小紅書被禁，很多網友都很氣憤開始尋找如何破解「翻牆」。

她說，大陸網友則是笑到噴出來，終於輪到台灣翻牆了，兩岸三地還真是湊不出一個完整的互聯網。打詐真的不需要又演成「抗中一齣戲」。主管機關若真心想保護國民的資產和資訊安全，就應當正視數據，將力量集中在詐騙案件最高的平台。打小放大，抗中縱美，對於打詐真的有幫助嗎？

國民黨北市議員游淑慧。本報資料照

