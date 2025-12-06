快訊

小紅書遭依法中止連線 刑事局說明啟動處置原因

針對小紅書，政府採取的是「軟性封鎖」，不是全面禁止。圖：讀者提供

內政部警政署刑事警察局依據165專線數據統計，自113年1月至今(114)年11月，受理涉及「小紅書平臺」之詐欺案已達1,706件，財損金額達新臺幣2億4,768萬餘元，其中1件被害金額亦達820萬元，該平臺明顯淪為詐欺犯罪之溫床。且國安局亦於今年7月2日發布檢測結果，對於包含小紅書平臺在內之5款中製APP進行資安抽檢；其中小紅書平臺在15項檢測指標中「全數違規」，存在「過度蒐集個資」與「權限濫用」等重大資安疑慮。鑑於該平臺涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，除已嚴重侵害民眾權益、擾亂社會秩序，並構成國家安全潛在風險外；另小紅書平臺公司面對我國改善要求更置之不理，完全符合《詐欺犯罪危害防制條例（下稱該條例）》第42條所定之「緊急案件」要件。為阻斷國人遭詐損害擴大，內政部警政署刑事警察局依法對該平臺網站實施停止解析處置。

如果仍想使用，仍可照自己的需求做選擇。圖：讀者提供

相較於小紅書平臺拒絕溝通，Meta(Facebook、Instagram、Threads)、TikTok、Google(YouTube)及LINE等4大業者7個平臺，我國使用者不但眾多，4大業者皆已依該條例公告為「納管業者」；除需遵守我國法律(法遵)，接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行「強制身分驗證」及「防詐計畫審查」等高強度監理詐騙，與小紅書平臺完全無法聯繫之情況截然不同。自113年8月至114年11月，經警察機關通報Meta(Facebook、Instagram、Threads)下架詐騙廣告共11萬2,054件、Google下架4,472件詐騙廣告、LINE共停權9萬2,831筆詐騙帳號。此外，據Meta今年7月自行揭露統計，過去兩年其在台共移除 430 萬則詐騙廣告。

另對於所有違規者，政府一視同仁、絕不寬貸，Meta為例，因其「廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」等事由，至今年止已連續裁罰其3次，累計罰鍰已達1,850萬元。內政部警政署刑事警察局及各相關主管機關亦持續蒐報有無涉詐廣告及貼文，若有違規，即依法處置並裁罰。政府對Meta、Google、TikTok、LINE等納管平臺業者採取「嚴格監理、依法重罰」之治理模式，對小紅書平臺採「停止解析」，係因該平臺拒不配合接受管理，二者處置方式雖異，打擊詐欺目標完全一致。

刑事局說明為何只對「小紅書」停止解析、限制接取。圖：讀者提供

依據「165打詐儀錶板」統計，今(114)年11月全國每日受理詐騙案452件，財損1億9,970萬元；相較去年同期11月(607件、4億2,253萬餘元)，分別大幅下降26％及53％，亦即今年11月較去年11月為人民防制减少高達66.89億元的詐騙財損。政府各項打詐作為，明顯已初步展現良好成效；但內政部警政署刑事警察局及各相關部會打詐團隊，更將持續積極打詐，詐騙不空、誓不停休。

