打詐封鎖小紅書 蔣萬安譏卓榮泰「反中反到自己變成共產黨」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
針對內政部以打詐為由，封鎖「小紅書」，台北市長蔣萬安(中)說，打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法。若民進黨政府執意要做，那一個月後，大家就來檢視打詐的成果。記者胡經周／攝影
行政院打詐中心將暫停使用小紅書1年，閣揆卓榮泰昨表示，小紅書來自中國大陸，「是用它的言論不自由來傷害我們的言論自由」，政府無法接受。台北市長蔣萬安上午受訪時批評卓榮泰說，「反中」反到自己變成共產黨，人民無法理解。

蔣萬安上午參加木柵國小120周年校慶活動，針對內政部以打詐為由，封鎖「小紅書」，蔣萬安說，打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法沒有章法，甚至沒有目的，所以如果民進黨政府執意要這樣做，那一個月後，大家就來檢視打詐的成果。

另外，針對卓榮泰說「小紅書」是用中國大陸的言論不自由來傷害台灣的言論自由，要改變國人的使用方式，甚至要直接中斷？蔣萬安也反問卓榮泰，所以現在是要用「言論不自由對付言論不自由嗎？」反中反到自己變成共產黨，人民會無法理解，也沒辦法接受。

