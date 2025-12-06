禁小紅書 黃士修：劉世芳急扮政治打手 得罪政治無感年輕女性

賴政府前天宣布封鎖大陸社交及網購平台「小紅書」一年，引發議論。核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修表示，禁小紅書詐騙太多、沒有設立法律代表的二理由非但不成立，內政部長劉世芳急於為黨戰鬥的政治打手，找小紅書殺雞儆猴，卻不知道上面都是美妝、穿搭、旅遊內容，得罪一大票原本對政治無感的年輕人和女性族群。

黃士修在臉書貼文表示，內政部出手封禁小紅書，理由是詐騙太多、沒有設立法律代表。但小紅書詐騙，國人受損金額兩年兩億多，FB詐騙一天就超過了。第一個理由不成立。

黃士修也說，FB有設立在台分公司，可是沒在處理詐騙，整天亂鎖正常帳號。Twitter/X沒有設立在台分公司，只有廣告代理。Telegram連廣告代理都沒有。因此，第二個理由不成立。

黃士修說，賴政府要小紅書落地，可是TikTok（不是抖音）幾年前被擋掉了，現在也只有廣告代理。因為兩岸沒有服貿，投審司又對陸資非常嚴格，基本不可能給過。這還真是太陽花的業報。小紅書官方政策禁談政治，砍它幹嘛呢？怪就怪它姓紅。

黃士修表示，從陸配事件即可看出，劉世芳沒把自己當部長，而是急於為黨戰鬥的政治打手。日本高市這題沒得玩了，找個小紅書殺雞儆猴。劉世芳的幕僚八成也一時腦衝，根本不知道上面都是美妝、穿搭、旅遊內容。

黃士修說，過兩天他們就知道，得罪一大票年輕人和女性族群，而且是原本對政治無感的。可是民進黨又不會認錯，高機率乾脆裝死下去。有膽就進一步砍抖音和微信嘛，別讓大家笑你孬種。