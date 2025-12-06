包正豪酸「電話詐騙是始祖 怎不禁電話」

政府宣布封鎖小紅書，淡江大學國際事務學院長包正豪質疑，電話詐騙可是始祖，政府怎麼不禁電話？國民黨考紀會前主委、律師葉慶元則認為，主管機關跳過程序直接禁網路業者，是北韓法學派的依法行政嗎？

包正豪表示，政府先以反詐為由，再增加資安檢測的補充理由禁小紅書，但電話詐騙可是始祖，政府怎麼不禁電話？包正豪認為，政府恐怕是心虛，所以增加資安檢測的理由，但國家安全不應該成為政府濫權侵害人民自由的藉口，否則政府就有言論監控之嫌。

葉慶元質疑，小紅書如果申請來台設立子公司，民進黨政府會准嗎？畢竟連愛奇藝都被趕走了，既然不會准，小紅書怎麼接受監管，又怎麼能因為小紅書不接受監管就封鎖、禁止使用。

葉慶元指出，依據詐欺犯罪危害防制條例，小紅書屬於網路廣告平台業者，第廿九條明定須在台灣指定及提報法律代表，如果未提報的，數發部應該要以適當方式公告名稱，並通知補正；第卅九條如果經過公告、通知，平台業者仍不配合指定及提報法律代表，依法可以處二五○萬元至一億元罰鍰，如果還不配合，可以按次處罰；持續不配合，得召集專家審議會議，命網路業者停止解析或是限制接取。

葉慶元反問，主管機關完成哪些手續？有公告、通知、處罰鍰、按次處罰、召開專家審議會議，還是由專家審議會議決議？主管機關跳過第卅九條，就命網路業者停止解析、限制接取，是北韓法學派的依法行政嗎？