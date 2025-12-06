聽新聞
蔣萬安：還能稱我們是不翻牆的民主嗎？

聯合報／ 記者邱書昱楊正海林佳彣／台北報導

政府宣布封鎖小紅書一年，各界質疑臉書等其他社群平台的詐欺案和財損均遠高於小紅書，批中央雙標。台北市長蔣萬安昨天表示，台灣在華人世界一直引以為傲的言論自由，如果賴清德政府執意這樣做，「還能稱我們是不翻牆的民主嗎？」

北市警局統計，去年一月至今年十月止，北市電信網路平台涉詐案件共一萬四九五七件，財損約一三二億元，其中以Meta（含臉書）四五八一件、財損卅點八億元最多，占整體百分之廿五點六；小紅書二八三件、財損○點五億元，占百分之○點三七。

北市議員曾獻瑩昨根據警方資料，批評臉書規避查核，也未認真配合打詐，北市法務局之前認定台灣臉書公司規避查核，依消保法開罰十五萬元，卻收到回覆說和公司沒關係。他說，若一則廣告罰卅萬元，今年臉書詐騙廣告就二萬多件，總計要罰六十二億元，市府須展現打詐決心開罰。

法務局長連堂凱說，台灣臉書給政府的回應，顯示公司沒有管理能力，已展開調查台灣臉書有無服務廣告，若在台灣收廣告費，就必須要對台灣地區詐騙管制有對應能力。

「臉書的說法不負責任。」蔣萬安說，社群平台都應配合打詐，市府已成立跨局處打詐小組。警方持續蒐集追蹤各大平台涉詐廣告內容，若發現疑似違法卻未下架，立即函報主管機關裁罰，並要求平台業者增設廣告上架前的風險審查與防範機制。

蔣萬安說，打詐一定要做，但須標準一致、方法合理，政府要清楚說明標準，每月或定期檢視成效。他說，有人說小紅書是對岸的平台，但他認為要對台灣民主和年輕人有信心。

新黨北市議員侯漢廷說，政府稱小紅書兩年有兩億涉詐金額，然而台灣人每天被詐騙四億元，七成在臉書，一天就有二點八億元，「臉書一天詐騙財損，比小紅書兩年總和還多」。

