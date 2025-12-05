小紅書遭暫停使用1年 卓榮泰：若不改善「可能就直接斷掉」

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院打詐中心將停用小紅書1年，閣揆卓榮泰表示，小紅書對政府的要求完全不理。未來若仍不改善，「可能就直接斷掉」。記者林澔一／攝影
行政院打詐中心將停用小紅書1年，閣揆卓榮泰表示，小紅書對政府的要求完全不理。未來若仍不改善，「可能就直接斷掉」。記者林澔一／攝影

行政院打詐中心將暫停使用小紅書1年，閣揆卓榮泰今表示，小紅書對政府的要求完全不理，他批評，小紅書來自中國大陸，根本是用它的言論不自由來傷害我們的言論自由，政府無法接受。未來若仍不改善，應該會有其他更好的科技方法可處理「可能就直接斷掉」。

卓榮泰指出，面對詐騙廣告，已經落地的相關業者比較好管理，遇到詐騙不實廣告可找到負責公司要求下架，必要還可開罰。有些還想落地的如蝦皮等業者，我方堅持資金來源必須合法，對方在爭取落地過程中也會比較謹慎一點

他表示，至於其他沒有落地的如Tiktok，對於政府的要求還會配合，但小紅書是完全不理政府的要求，不但詐騙金額已超過2億元，對兒童青少年長時間的觀看也是親子團體相當在意的，必須加以限制。

卓榮泰批評，小紅書來自中國，根本是用它的言論不自由來傷害我們的言論自由，這是政府無法接受的。

對於停止一年的決定，卓榮泰說，畢竟我們還是言論自由的社會，希望從過程中看看國人的瀏覽習慣能否改變，降低小紅書的影響力。未來若不改善，就不只是時間問題，應該會有其他更好的科技方法可處理「可能就直接斷掉」。就看對方在一年中能否做出更好的法律或技術承諾。

卓榮泰並指出，Tiktok雖對政府的要求有所回應，但也不能放任，若只回應而不改善，還是應該要用一致的標準處理。政府會在一定的時間繼續觀察一下。他強調，Tiktok的影響力很大，若不改善仍不能容忍。

行政院打詐中心將暫停使用小紅書1年，閣揆卓榮泰今表示，小紅書對政府的要求完全不理，他批評，小紅書來自中國大陸，根本是用它...

【即時短評】濱崎步與小紅書 透露了什麼紅綠共識？

歲末年終，兩岸不約而同地發生了兩起看似毫不相干，實則邏輯高度一致的「政治事件」；仔細推敲兩者的內涵，竟會發現「你看的濱崎...

小紅書遭禁…議員揪數據批「打詐雙標」 這社群北市詐騙財損達33.8億

行政院打詐中心將暫停使用小紅書1年，引發爭議。北市議員曾獻瑩今調閱資料，北市臉書Meta詐欺案及財損均遠高於小紅書，批中...

小紅書被封鎖一年 醫師批「政府不是打詐」：是粗暴抗中保台

內政部以打詐為名封鎖逾三百萬台灣人使用的大陸社群平台小紅書，引發外界質疑。醫師沈政男批評，政府以德州案例為由的說法不符事...

支持防制詐欺！政院批小紅書「不受管轄、無法調閱」 造成偵查困難

內政部依「詐欺犯罪危害防制條例」對「小紅書」APP，發布網際網路停止解析或限制接取命令，行政院發言人李慧芝表示，由於小紅...

小紅書遭封鎖催生「觸控介面操控工程師」代操網頁！你聲控＋付錢 他幫你滑

中國社群平台「小紅書」APP因涉詐和資安問題，且未配合台灣法律納管和回應，網站、APP遭到內政部封鎖1年，讓部分台灣網友哀號沒有言論自由、它的功能性沒有其他社群平台可以取代。對此有網友萌生「賺錢管道」，透過買家下指令、賣家幫你「代滑螢幕」、「代操網頁」，就能把小紅書看好看滿，價格也順勢曝光，還被網友笑稱這是新興職業「觸控介面操控工程師」，也想應徵一番。

