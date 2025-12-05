小紅書遭暫停使用1年 卓榮泰：若不改善「可能就直接斷掉」

行政院打詐中心將暫停使用小紅書1年，閣揆卓榮泰今表示，小紅書對政府的要求完全不理，他批評，小紅書來自中國大陸，根本是用它的言論不自由來傷害我們的言論自由，政府無法接受。未來若仍不改善，應該會有其他更好的科技方法可處理「可能就直接斷掉」。

卓榮泰指出，面對詐騙廣告，已經落地的相關業者比較好管理，遇到詐騙不實廣告可找到負責公司要求下架，必要還可開罰。有些還想落地的如蝦皮等業者，我方堅持資金來源必須合法，對方在爭取落地過程中也會比較謹慎一點

他表示，至於其他沒有落地的如Tiktok，對於政府的要求還會配合，但小紅書是完全不理政府的要求，不但詐騙金額已超過2億元，對兒童青少年長時間的觀看也是親子團體相當在意的，必須加以限制。

卓榮泰批評，小紅書來自中國，根本是用它的言論不自由來傷害我們的言論自由，這是政府無法接受的。

對於停止一年的決定，卓榮泰說，畢竟我們還是言論自由的社會，希望從過程中看看國人的瀏覽習慣能否改變，降低小紅書的影響力。未來若不改善，就不只是時間問題，應該會有其他更好的科技方法可處理「可能就直接斷掉」。就看對方在一年中能否做出更好的法律或技術承諾。

卓榮泰並指出，Tiktok雖對政府的要求有所回應，但也不能放任，若只回應而不改善，還是應該要用一致的標準處理。政府會在一定的時間繼續觀察一下。他強調，Tiktok的影響力很大，若不改善仍不能容忍。