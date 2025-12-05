【即時短評】濱崎步與小紅書 透露了什麼紅綠共識？

歲末年終，兩岸不約而同地發生了兩起看似毫不相干，實則邏輯高度一致的「政治事件」；仔細推敲兩者的內涵，竟會發現「你看的濱崎步，其實就是我看的小紅書」。

就在「中」日因日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，雙方關係劍拔弩張之際，上個月底日本知名歌手濱崎步原訂於上海舉行的演唱會，突然在前一天因「不可抗力之因素」而無預警取消。

縱使事後衍生出濱崎步完成「一人演唱會」是否根本是「綵排」的爭議，卻已無關外界將此定性為「政治事件」的觀感；因為演唱會的確是取消了，多名日本藝人在中國大陸的演出亦受波及而臨時取消。糾結在濱崎步是否拿「綵排」冒充「一人演唱會」以博得同情，不免倒果為因。

場景移至台灣，內政部宣布依據「詐欺犯罪危害防制條例」與國安考量，將對大陸社交網站「小紅書」實施網域封鎖，禁止民眾使用，同樣令民眾覺得有「不可抗力的因素」。

濱崎步演唱會遭取消與「小紅書」在台灣被封禁，宣告兩岸衍生的政治衝突已外溢進入「文化壁壘」。兩起事件，一個針對實體的文藝展演、一個針對虛擬的網路社群平台；一個發生在共黨執政的中國大陸、一個發生在號稱自由民主的台灣。然若剝除表象的差異，兩者背後卻有著極為相似的政治邏輯；一個是對大陸民族主義的壓力測試、一個是對台灣抗中保台民意的壓力測試。

中國大陸取消日本藝人演唱會，不只是針對日本政府，更是對大陸民眾進行一次愛國主義動員。台灣封禁「小紅書」亦然，打詐是個好理由，但「護民主、顧主權」可能才是政府設定的「網路密碼」；豈能讓在「自由民主制度」下生活的台灣人民，被共黨專制政權的商業化、娛樂化「糖衣網路平台」給滲透？

經過兩岸執政黨這麼一整，大家意外地發現，濱崎步與小紅書竟神奇地透出了難得的「紅綠共識」，畢竟在掌權者認定的國家「大是大非」面前，政治正確才是王道，個人權益有什麼不能犧牲的？何況是「聽一場演唱會」或「滑一下手機」？