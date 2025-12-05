快訊

小紅書遭禁…議員揪數據批「打詐雙標」 這社群北市詐騙財損達33.8億

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
內政部刑事局指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，封鎖小紅書一年。記者林澔一／攝影
內政部刑事局指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，封鎖小紅書一年。記者林澔一／攝影

行政院打詐中心將暫停使用小紅書1年，引發爭議。北市議員曾獻瑩今調閱資料，北市臉書Meta詐欺案及財損均遠高於小紅書，批中央打詐明顯雙標，也批台灣臉書公司規避查核，認為北市府要祭出億元開罰才能展現決心。市長蔣萬安說，臉書說法不負責任，盼社群平台配合。

曾獻瑩調閱資料，113年北市詐騙案臉書Meta發生1911件、財損11.1億元，小紅書則是發生165件、財損0.4億元。114年臉書Meta發生2670件、財損是22.7億元，小紅書165件、財損0.1億元。Meta詐騙財損總計高達33.8億元，小紅書則是0.5億元，他批「中央打詐明顯是雙標」。

他引用媒體資料，Meta詐騙廣告占廣告收入10分之一，代表慢慢打詐才能賺更多，臉書也沒有認真配合打詐，北市法務局之前認定台灣臉書公司規避查核，依消保法開罰15萬元，但臉書卻說和公司沒有關係。

曾獻瑩呼籲，若一則廣告罰30萬，今年臉書詐騙廣告就有2萬多件，換算總計要開罰62億元台幣。北市府要有打詐決心，就挑一個月進行開罰，畢竟台灣臉書公司登記地點是在北市府。

蔣萬安說，打詐是一定要做的，但是標準一致、方法合理，如同議員所說，台灣很多社群平台、訊息流竄，政府要清楚具體說明標準。既然認為此方法有效遏止詐騙，大動作封社群軟體，那就要每個月檢視成效。

另一方面，蔣萬安也說，有人說小紅書是對岸平台，但他想說，對台灣民主、年輕人有信心，在華人世界引以為傲的言論自由，被賴清德政府這樣決定，還能是不翻牆的民主嗎？

有關臉書詐欺，法務局長連堂凱說，台灣臉書有限公司對於政府回應，就是臉書平台沒有管理能力。目前也責成調查，台灣臉書有沒有服務廣告，若台灣廣告費是他們在收，就必須要對台灣地區管制有相對應能力。

蔣萬安也說，臉書說法當然不負責任，太多臉書社群平台詐欺廣告，所以會持續相關調查，希望社群平台要配合。

曾獻瑩調閱北市警局詐騙資料。圖／台北市議員曾獻瑩服務處提供
曾獻瑩調閱北市警局詐騙資料。圖／台北市議員曾獻瑩服務處提供

小紅書 打詐 北市 曾獻瑩 Meta

