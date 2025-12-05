快訊

小紅書被封鎖一年 醫師批「政府不是打詐」：是粗暴抗中保台

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
內政部指出「小紅書」APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多，小紅書被封鎖一年。記者陳正興／攝影
內政部指出「小紅書」APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多，小紅書被封鎖一年。記者陳正興／攝影

內政部以打詐為名封鎖逾三百萬台灣人使用的大陸社群平台小紅書，引發外界質疑。醫師沈政男批評，政府以德州案例為由的說法不符事實，且依詐欺犯罪危害防制條例封鎖整個平台，已超出法源授權，形同藉國安理由擴張對中製App與異己言論的打壓。

內政部日前宣布，小紅書因資安檢測十五項指標未合格、無在台法律代表人，並未回應海基會的通知，決定限縮台灣用戶連結。沈政男指出，內政部援引「美國德州直接禁用」的說法並不正確，實際上德州僅限制公部門裝置不得使用，並未禁止民間下載，也未阻斷網路訊號。

對於內政部以詐欺犯罪危害防制條例第四十二條為封鎖依據，他強調，條文明定可處置的是「詐欺網站」，並非整個社群平台；若懷疑有詐欺內容，政府可針對特定頁面處置，而非切斷三百多萬用戶的正常使用權限，此舉已屬過當，法源難以支撐。

沈政男並質疑，若以資安不合格作為封鎖理由，微博、抖音、微信及百度雲盤等中製App同樣存在九到十三項不等的資安缺失，依此邏輯恐將陸續遭到管制。他直言，內政部以國安為名的作法，已與打詐原意脫節，恐演變為擴大限制兩岸資訊往來的工具。

內政部則表示，由於小紅書在台無代表人，海基會多次轉知相關要求，總公司仍未回應，顯示平台未能配合台灣法規。沈政男反駁，兩岸正式交流機制停擺，小紅書不可能繞過海協會私自回覆，政府反以斷訊當證據，反映兩岸官方互動斷線後的制度性困境。

他回顧，今年陸配因武統言論遭驅逐及台灣藝人赴陸引發調查等事件，認為政府一再以國安為由，收緊言論與交流空間。沈政男批評，表面是打詐，實際則成為「抗中保台」的一環，甚至可能讓認知作戰概念被寫入法制，未來相關言論恐遭處罰。

他說，網友形容政府作法如同「戒嚴時代2.0」，但當年要一家家查禁書籍，現在只要「拔掉插頭」，數百萬人便無法使用平台，只能看到單一資訊來源。他警告，小紅書被封後，下一步恐是其他中製App，兩岸資訊交流持續被收縮。

