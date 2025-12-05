快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

聽新聞
0:00 / 0:00

小紅書遭禁一年 律師批政府跳過程序就封鎖：北韓的依法行政？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨考紀會前主委、律師葉慶元。圖／聯合報系資料照
國民黨考紀會前主委、律師葉慶元。圖／聯合報系資料照

內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，封鎖小紅書一年。國民黨考紀會前主委、律師葉慶元質疑，詐欺犯罪危害防制條例明定，封鎖須經過公告、通知、處罰鍰、開專家會議等程序，主管機關跳過程序就封鎖是北韓法學派的依法行政？

葉慶元說，小紅書如果申請來台投資設立子公司落地，民進黨政府會准嗎？畢竟連愛奇藝都被趕走了，既然不會准，小紅書怎麼接受監管？又怎麼能因為小紅書不接受監管，就封鎖、禁止使用。

編輯推薦

葉慶元指出，依據詐欺犯罪危害防制條例，小紅書屬於網路廣告平台業者，第29條明定須在台灣指定及提報法律代表，如果未提報的，數發部應該要以適當方式公告名稱，並通知補正；第39條如果經過公告、通知，平台業者仍不配合指定及提報法律代表，依法可以處250萬至一億元罰鍰，如果還不配合，可以按次處罰；如果持續不配合，得召集專家審議會議，命網路業者停止解析或限制接取。

葉慶元問，以小紅書案例，主管機關完成哪些手續呢？有公告、通知、處罰鍰、按次處罰、召開專家審議會議，還是由專家審議會議決議命網路業者停止解析或限制接取？主管機關可以跳過第39條，就命網路業者停止解析、限制接取？這是北韓法學派的依法行政嗎？

小紅書 內政部 刑事局

延伸閱讀

他在小紅書吸23萬粉絲…卻因做1事遭無情封鎖 苦笑：封殺言論的是誰？

小紅書遭封鎖催生「觸控介面操控工程師」代操網頁！你聲控＋付錢 他幫你滑

打詐封小紅書但它卻沒事 Cheap：拿沒納管當理由 不就是講屁話？

內政部封禁小紅書 鄭麗文：民進黨活成自己最討厭的樣子

相關新聞

小紅書被禁一年是因為未落地？誰是主管機關 數發部給答案

內政部昨天宣布，因小紅書平台多有詐騙訊息，也不願意配合改善，行政院打詐中心將暫停使用小紅書使用一年。政府禁用小紅書一事引...

內政部宣布禁小紅書 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？​

內政部昨天無預警宣布對中國大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢前受訪時指...

打詐封小紅書但它卻沒事 Cheap：拿沒納管當理由 不就是講屁話？

內政部以熱門App「小紅書」涉詐為由，實施封鎖1年。對此，時常評論時事的百萬網紅Cheap表示，小紅書被ban，政府說為...

中央封鎖小紅書 張斯綱憂北市微型電商恐爆「斷鏈潮」

內政部昨宣布對大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，理由是涉詐案。國民黨北市議員張斯綱今說，支持政府打擊詐騙，但中央政策缺乏緩...

小紅書遭封鎖催生「觸控介面操控工程師」代操網頁！你聲控＋付錢 他幫你滑

中國社群平台「小紅書」APP因涉詐和資安問題，且未配合台灣法律納管和回應，網站、APP遭到內政部封鎖1年，讓部分台灣網友哀號沒有言論自由、它的功能性沒有其他社群平台可以取代。對此有網友萌生「賺錢管道」，透過買家下指令、賣家幫你「代滑螢幕」、「代操網頁」，就能把小紅書看好看滿，價格也順勢曝光，還被網友笑稱這是新興職業「觸控介面操控工程師」，也想應徵一番。

小紅書遭禁一年 律師批政府跳過程序就封鎖：北韓的依法行政？

內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，封鎖小紅書一年。國民黨考紀會前主委、律師葉慶元質疑，詐欺犯罪危害防制條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。