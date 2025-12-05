小紅書遭禁一年 律師批政府跳過程序就封鎖：北韓的依法行政？

內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，封鎖小紅書一年。國民黨考紀會前主委、律師葉慶元質疑，詐欺犯罪危害防制條例明定，封鎖須經過公告、通知、處罰鍰、開專家會議等程序，主管機關跳過程序就封鎖是北韓法學派的依法行政？

葉慶元說，小紅書如果申請來台投資設立子公司落地，民進黨政府會准嗎？畢竟連愛奇藝都被趕走了，既然不會准，小紅書怎麼接受監管？又怎麼能因為小紅書不接受監管，就封鎖、禁止使用。

葉慶元指出，依據詐欺犯罪危害防制條例，小紅書屬於網路廣告平台業者，第29條明定須在台灣指定及提報法律代表，如果未提報的，數發部應該要以適當方式公告名稱，並通知補正；第39條如果經過公告、通知，平台業者仍不配合指定及提報法律代表，依法可以處250萬至一億元罰鍰，如果還不配合，可以按次處罰；如果持續不配合，得召集專家審議會議，命網路業者停止解析或限制接取。

葉慶元問，以小紅書案例，主管機關完成哪些手續呢？有公告、通知、處罰鍰、按次處罰、召開專家審議會議，還是由專家審議會議決議命網路業者停止解析或限制接取？主管機關可以跳過第39條，就命網路業者停止解析、限制接取？這是北韓法學派的依法行政嗎？