小紅書被禁一年是因為未落地？誰是主管機關 數發部給答案
內政部昨天宣布，因小紅書平台多有詐騙訊息，也不願意配合改善，行政院打詐中心將暫停使用小紅書使用一年。政府禁用小紅書一事引發熱議，內政部長劉世芳今天回應此事時特別提及小紅書在台灣沒有落地。至於若小紅書真要落地台灣，是由哪個單位掌管？又是否會准？數發部今日給出答案。
數發部表示，小紅書若要在台灣落地，要先確認申請何種業別，才有辦法確認主管機關。申請業別是由業者向經濟部申請，而中資企業來台還需要投審會及陸委會確認中國資本狀況。如果是申請網路廣告平台或是電商平台，則會是數產署納管，亦即數發部為主管機關。
數發部指出，另外，像是交友軟體類別的主管機關是內政部、網路銀行APP主管機關是金管會，所以還是要回歸到業者要申請什麼行業別，才能夠確認主管機關。
