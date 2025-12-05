內政部宣布禁小紅書 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？
內政部昨天無預警宣布對中國大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢前受訪時指出，在華人世界一直引以為傲的言論自由，如果賴清德政府執意做這樣的決定「那還能稱我們是不翻牆的民主嗎？」
蔣萬安指出，打詐當然是一定要做，而且當然大家都會支持，但是標準應該要一致而且合理，他看到有人提出，認為台灣也有很多其他社群平台，也充斥更多的詐騙廣告跟訊息，政府的標準在哪？應該要清楚的說明。
蔣萬安也表示，政府如果評估過，認為關掉一個社群平台（小紅書）是對打詐有成效，那接下來一個月後，甚至定期來檢視打詐的成效。
蔣萬安說，另一方面，他也看到有人說，政府是因為小紅書是對岸的社群，所以做這樣的決定，但他認為，對台灣的民主、對台灣的年輕人要有信心；「更何況我們在華人世界一直引以為傲的言論自由」如果賴清德政府執意做這樣的決定，那還能稱「我們是不翻牆的民主」嗎？
對於雙城論壇若不能舉行，兩岸會更悲觀？蔣萬安說，兩岸關係愈艱困，愈需要溝通交流。
