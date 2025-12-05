打詐封小紅書但它卻沒事 Cheap：拿沒納管當理由 不就是講屁話？

內政部以熱門App「小紅書」涉詐為由，實施封鎖1年。對此，時常評論時事的百萬往紅Cheap表示，小紅書被ban，政府說為了「打詐」封了小紅書一年，2年涉詐1706件。但數發部最近一個月的「詐騙排行榜」中，臉書高達5萬件，而小紅書甚至連前8名排不進去，「你跟我說這是為了打詐？」

Cheap在臉書表示，政府說因為「小紅書沒設法律代表、不配合調查」。臉書有辦公室、有法律代表，所以它是乖寶寶；小紅書沒有，所以它是壞寶寶。但民眾看到的是：那個乖寶寶每天都在放任詐騙廣告轟炸，讓台灣人損失幾十億。他並指，小紅書使用人口300萬／850件，詐騙率：0.028%；臉書使用人口1900萬／60萬件，詐騙率：3.16%，達113倍。

「納管有用嗎？」Cheap表示，壞寶寶小紅書雖然不理政府，但實際造成的詐騙體感並沒有那麼強烈。「你『落地納管』也不能有效遏止詐騙，那你拿『沒納管』當理由，不就是講屁話？ 講得好像自己打詐很強一樣，實際上就是比較怕Meta吧？」

其他網友表示，「欲加之罪」、「重要是因為滲透吧」、「為了封鎖小紅書，用這個理由跟『莫須有』差不多」、「台灣終於要翻牆了」、「要封是沒意見，啊其他有詐騙的App，怎麼不處理一下」、「靠意識形態做事真的很瞎」、「久久回一趟台灣，開FB馬上有AI張國煒跟黃仁勳揪我投資」、「B站裡對岸的網友一票驚嘆：民進黨又一記抽象的操作，竟然封了最反賊的App」。