中央封鎖小紅書 張斯綱憂北市微型電商恐爆「斷鏈潮」

內政部昨宣布對大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，理由是涉詐案。國民黨北市議員張斯綱今說，支持政府打擊詐騙，但中央政策缺乏緩衝期，北市微型電商瞬間失去營生工具，恐爆「斷鏈潮」，籲北市府啟動緊急輔導，避免消費風暴。

張斯綱指出，台北市是數位行銷與新創產業的重鎮，許多經費有限的年輕創業者、美妝博主、代購業者，長期將「小紅書」作為導流與維繫客戶的主要管道。中央一聲令下「說斷就斷」，讓業者措手不及，不僅已投放的廣告預算泡湯，更面臨訂單無法出貨、客戶聯繫中斷的「斷鏈」危機。

他認為，「這不只是看不看得到貼文的問題，而是許多人的飯碗直接被打破。」此次內政部無預警封禁，網路上許多年輕人已哀鴻遍野，更多市民也表示，他們支持防詐，但政府應給予轉移平台的緩衝時間。如今平台連線受阻，部分消費者找不到賣家，賣家也無法履約，極可能引發恐慌性退款與詐欺誤會。

張斯綱要求北市府，為降低對北市經濟與治安的衝擊，應立刻緊急因應，啟動產業衝擊評估並開設輔導窗口，協助業者數位轉型，避免爆發大規模消費糾紛。

一是「啟動災損評估」，產發局與商業處應透過商圈及公協會，盡速掌握受影響的商家規模與災情，不能視為單純中央事務而置身事外；二為「輔導數位轉型」，針對受創嚴重的微型創業者，市府應主動提供「平台轉移」的技術輔導，例如轉移至IG Reels、Shorts等，並協助對接數位轉型補助資源，協助青年度過難關。

三是「預防消費糾紛」，法務局消保官室應盡速擬定處理原則，針對因「政府封網」導致的履約爭議建立諮詢指引，協助買賣雙方釐清責任，避免單純的政策因素演變成大規模消費訴訟。

產業局回應，產發局成立的「台北數位企業發展中心」是針對中小企業，長期提供跨境電商、數位行銷與平台經營的專業輔導服務。若北市商家或民眾有相關需求皆可洽詢，該中心將提供一對一諮詢，並視個別情形協助轉介至其他適合的電商平台。

北市簡任消保官葉家豪說，小紅書是境外社群平台且非典型電商網購平台，小紅書上的賣家可能多數都在境外，發生退貨、退款或履約爭議時，聯絡不易且可能不適用我國消費者保護法，求償風險較高，建議消費者網路購物優先選用國內合法具信譽的電商平台。

葉家豪說，針對小紅書平台上成立的交易關係，消費者可先以其他聯繫方式與賣家聯繫確認後續履約；若賣家為國內業者，未如期交付且以信用卡方式支付款項者，可向發卡銀行申請爭議款，或向各縣市政府消費者服務中心提起申訴。