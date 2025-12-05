轟小紅書拒配合打詐享特權 綠委：LINE、Meta願守法落地

內政部昨宣布小紅書暫封鎖一年，引發在野砲轟。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，打詐是全民共識，小紅書被禁不是因為來自中國，而是不守法也不配合打詐，，Google、LINE、Meta願守法落地，「為何中國的小紅書就要有特權？」民進黨團幹事長鍾佳濱說，少使用少上當。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、民進黨立委吳思瑤等人先後在立法院前受訪。鍾佳濱說，民眾在數位時代經常連網使用各種App，但各種資安隨之而來，包含隱私侵犯、詐騙，且很多平台充斥詐團痕跡，數發部本周公布哪些伺服器放在中國境內的App有高度資安風險。

鍾佳濱指出，因中共情報工作法規定，中共可以任意取得境內伺服器資料，一但使用相關App，將有資安堪虞，內政部因此對這5款資安風險最高的App警告，也對詐騙件數最多的小紅書進行必要限制，國人少使用少上當。

吳思瑤表示，打詐是全民共識，立法院朝野各黨也共同修正打詐條例，現在國家依據打詐條例，要求平台業者共同協防、打擊網路平台上的詐騙案件，不分國家的平台業者都要受法律規範，而小紅書被禁一年，不是因為來自中國，而是不守法也不配合。

吳思瑤說，Google、LINE、Meta願意適用台灣的法規，守法落地，且有協助打擊詐騙案件的窗口，當所有平台加入打詐行列，為何中國的小紅書就要有例外與特權？

沈伯洋指出，Meta、Google等平台願意配合台灣執法單位調資料，反觀小紅書在台灣不僅沒有落地，當台灣執法單位要幫忙追查詐騙案件，要幫人民討回公道時，小紅書卻是已讀不回，若一直如此，變成詐騙溫床又無法處理下，政府為了保護民眾的財產安全，只好祭出限制接取等措施。