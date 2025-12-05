指刑事局曾用不適工具測生成式AI 楊瓊瓔疑封禁小紅書專業性

內政部昨日根據刑事局「打詐儀錶板」統計，認定小紅書App涉入1706件詐騙案件，詐騙金額達2.4億，將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。國民黨立委楊瓊瓔今日質疑刑事局的專業性，真正有效防詐應是「追金流、拆詐團、破假帳號」，而非「整個平台封掉」。

內政部一紙命令封禁小紅書，在台引發軒然大波。楊瓊瓔表示，內政部近兩起爭議，包括「亂測生成式AI」與「突然封鎖小紅書」，已經不是行政疏失而已，更是科技治理全面失序的警訊。

楊瓊瓔指出，刑事警察局日前竟以只能檢測手機 App 的 MobSF 工具，對外發布「中國生成式AI不合格」示警，這是科技界不可能犯的錯誤。她強調，MobSF根本無法分析雲端大型語言模型，刑事局卻把這種不適任工具拿來做國安級警告，完全欠缺專業基礎。

楊瓊瓔指出，她的團隊於 11 月 7 日向刑事局正式求證時，該單位明確回覆「僅使用 MobSF」。但是在事件曝光後，刑事局又急忙改口稱「有第二階段工具」，前後說法完全不一致，更凸顯程序與專業均存在重大漏洞。刑事局至今未公開完整檢測報告，反倒呈現「工具錯、方法錯、程序錯」的三重失能。

楊瓊瓔表示，在上述的技術瑕疵尚未釐清前，內政部卻又突然宣布：以「疑涉1706件詐騙」為由，對台灣青年主要使用的小紅書平台啟動一年期「停止解析與限制接取」。這個數字乍看驚悚，但若對照警政署165統計，2024年全台詐騙案件超過27萬件，小紅書僅占0.6%。既然不是最高風險平台，內政部為何優先封鎖小紅書？難道標準不是專業，而是政治？

楊瓊瓔強調，內政部至今未能說明「1706件詐騙與平台之間的直接關聯性」如何成立？這些究竟是通報來源？還是金流鏈？或者是帳號行為模型？刑事局沒有回答，也沒有證據，卻先開出最重的行政禁令，看起來更像企圖用封鎖來遮掩AI檢測失當。

楊瓊瓔表示，這項封鎖措施的代價，全部由青年承擔。小紅書使用者以20至40歲為主要族群，許多是創作者、學生、自由工作者與小型商家。她強調，青年依賴平台進行創作、曝光與商務，而政府卻在技術不成熟、證據不明確的狀況下封鎖平台，形同把治理成本直接丟給下一代。

楊瓊瓔指出，真正有效的防詐應該是「追金流、拆詐團、破假帳號」，而不是「整個平台封掉」。封鎖並不能消滅詐騙，只會讓詐欺集團轉移陣地，但青年卻因此被剝奪日常工具。她批評，這種以禁令取代治理的做法，是科技治理最危險的歧途。

楊瓊瓔要求，內政部立即公布所有專業判斷依據，包括1706 件案件的分類、與平台的直接關聯證據、跨平台比較報告、封鎖與不封鎖的風險差異，以及曾向小紅書提出的改善清單。政府必須說明決策是否經過跨部會審查，否則根本無法取得正當性。

楊瓊瓔指出，從「AI測錯工具」到「封鎖青年平台」，這不是巧合，而是一條治理失控的連續線。政府若面對 AI 與資安議題仍以象徵式政治操作、缺乏透明程序、缺乏專業判斷，只會讓科技治理淪為行政懶惰的遮羞布。

楊瓊瓔強調，她將持續在立院要求內政部公開資訊、補強程序、回到科學與法治的正軌。台灣要防詐，但絕不能防到封住青年世代的未來。政府的每一步科技決策，都必須以數據為基礎、以比例原則為核心，而不是以政治動作取代專業思考。