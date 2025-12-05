快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

內政部鎖小紅書 許宇甄：Tinder詐騙案更多 劉世芳為何不敢封

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
內政部以熱門App「小紅書」涉詐為由，封禁在台使用小紅書。國民黨立院黨團今舉行記者會，要求立刻撤回擾民又無效的封網命令；國民黨團副書記長許宇甄也質疑知名交友軟體「Tinder」詐騙案比小紅書多，為何不封鎖？記者屈彥辰／攝影
內政部以熱門App「小紅書」涉詐為由，封禁在台使用小紅書。國民黨立院黨團今舉行記者會，要求立刻撤回擾民又無效的封網命令；國民黨團副書記長許宇甄也質疑知名交友軟體「Tinder」詐騙案比小紅書多，為何不封鎖？記者屈彥辰／攝影

內政部以熱門App「小紅書」涉詐為由，封禁在台使用小紅書。國民黨立院黨團今舉行記者會，要求立刻撤回擾民又無效的封網命令，若敢封小紅書，請以同樣標準，封鎖詐騙最多的臉書和Google，否則就是雙標。國民黨團副書記長許宇甄也質疑知名交友軟體「Tinder」詐騙案比小紅書多，為何不封鎖？

內政部昨日根據刑事局「打詐儀錶板」統計，認定小紅書App涉入1706件詐騙案件，詐騙金額達2.4億，將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。

國民黨團今舉行記者會。許宇甄表示，內政部封鎖小紅書，代表台灣正式進入了「數位戒嚴」的時代。知名交友軟體「Tinder」，同樣是外國公司，沒有在台灣落地設立分公司或法律代表人，根據警政署資料，Tinder發生的詐騙案件數比小紅書還要多，甚至還有單一個案被騙了234萬餘元。請問內政部，Tinder有沒有法律代表人？

許宇甄喊話內政部長劉世芳，為什麼不封鎖Tinder？是否發函要求Tinder改善？為何Tinder可以繼續用，小紅書就要被封鎖？

國民黨立委葛如鈞表示，12月5日是全台宅宅的國殤日，也是台灣民主蒙羞的日子，數千萬網友一早的問候語不是「早安」，而是「你翻牆了嗎？」，1205將被歷史記錄為「台灣網友翻牆大逃亡之日」，兩岸網友甚至自嘲說，沒想到兩岸最一致的事情就是網友都必須學會「搭梯子」。

葛如鈞說，實際檢視政府統計數據，涉詐廣告來源平台前5名為FB、IG、Threads、抖音及Google。過去7天的詐騙通報案件，疑似詐騙訊息總數近1萬1千則，詐騙媒介比率以臉書將近5千8百則最多，其次是Threads約2千4百則，Instagram有1千2百則，Meta Msg與Meta廣告聯播播各逾8百則，LINE有199則，TikTok有71則，Google有45則，小紅書甚至沒有出現在政府的網路詐騙通報查詢網上。

葛如鈞表示，今年1月至10月底，警方針對假投資廣告要求業者下架做出的行政處分，Meta（FB、IG）共7萬2512件、占97.4％，Google（YT）1935件、占2.6％，其中Meta在4、5月各被裁罰一次共1600萬元，涉詐嚴重性遠高於小紅書，如果政府要依涉詐嚴重性來下架，為何FB、IG還可正常使用？民進黨政府要不要說明？呼籲賴清德總統，不要看見紅字就反，如果把小紅書改成小綠書，是不是只要顏色對了，一切就好談？

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，國民黨團具體要求民進黨政府，立刻撤回這個擾民又無效的封網命令，不要讓台灣淪為國際笑柄。請內政部比照辦理，如果敢封小紅書，就請同樣標準封鎖詐騙最多的臉書和Google，否則就是雙標。請劉世芳為打詐不力道歉、負責，出來面對。

國民黨團書記長羅智強表示，他直接預言，小紅書禁了後，下一個就是TikTok、淘寶，民進黨一直想要禁各種社群軟體，連PTT都曾想要動手過。民進黨基現在掌握所有的資源跟權力，唯一害怕就是網路的聲音，所以小紅書只是開端，民進黨的網路言論戒嚴正在大肆進行中。

小紅書 詐騙 國民黨 Tinder

延伸閱讀

劉世芳：小紅書對打詐已讀不回 支持打詐中心禁1年

打擊詐騙集團「詐防條例增禁奢條款」 劉世芳：非常贊成

陸配錢麗喊「給共黨在台執政機會」 劉世芳：堅持用中華民國身分不矛盾？

新北警局、北市小隊長獲頒警光獎 劉世芳：用專業打擊詐騙

相關新聞

小紅書被禁一年是因為未落地？誰是主管機關 數發部給答案

內政部昨天宣布，因小紅書平台多有詐騙訊息，也不願意配合改善，行政院打詐中心將暫停使用小紅書使用一年。政府禁用小紅書一事引...

中央封鎖小紅書 張斯綱憂北市微型電商恐爆「斷鏈潮」

內政部昨宣布對大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，理由是涉詐案。國民黨北市議員張斯綱今說，支持政府打擊詐騙，但中央政策缺乏緩...

懶人包／小紅書為何被禁？爆紅原因到爭議一次看懂 冒險翻牆恐因小失大

中國大陸社群平台「小紅書」在台灣估計約有300萬用戶，因存在高度資安風險以及涉入詐騙案件過多，且未在台設立法律代表人，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。 《聯合新聞網》整理小紅書的發展背景、何時來台、特色與爆紅原因，並帶大家詳細了解小紅書歷年引起的爭議與風險、被禁原因與解禁條件。

台灣封鎖小紅書1年登微博熱搜 陸網友狂酸：自詡的民主自由呢？

內政部昨（4）日開記者會直指大陸社交及網購平台「小紅書」有資安疑慮，並涉及多起詐騙案件，因此實施封鎖長達一年。消息一出讓不少台灣用戶哀鴻遍野，相關的關鍵字甚至衝上大陸微博熱搜第一名，不少大陸網友還大酸「台灣自詡的民主自由呢？」

內政部宣布禁小紅書 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？​

內政部昨天無預警宣布對中國大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢前受訪時指...

打詐封小紅書但它卻沒事 Cheap：拿沒納管當理由 不就是講屁話？

內政部以熱門App「小紅書」涉詐為由，實施封鎖1年。對此，時常評論時事的百萬往紅Cheap表示，小紅書被ban，政府說為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。