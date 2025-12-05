內政部鎖小紅書 許宇甄：Tinder詐騙案更多 劉世芳為何不敢封

內政部以熱門App「小紅書」涉詐為由，封禁在台使用小紅書。國民黨立院黨團今舉行記者會，要求立刻撤回擾民又無效的封網命令，若敢封小紅書，請以同樣標準，封鎖詐騙最多的臉書和Google，否則就是雙標。國民黨團副書記長許宇甄也質疑知名交友軟體「Tinder」詐騙案比小紅書多，為何不封鎖？

內政部昨日根據刑事局「打詐儀錶板」統計，認定小紅書App涉入1706件詐騙案件，詐騙金額達2.4億，將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。

國民黨團今舉行記者會。許宇甄表示，內政部封鎖小紅書，代表台灣正式進入了「數位戒嚴」的時代。知名交友軟體「Tinder」，同樣是外國公司，沒有在台灣落地設立分公司或法律代表人，根據警政署資料，Tinder發生的詐騙案件數比小紅書還要多，甚至還有單一個案被騙了234萬餘元。請問內政部，Tinder有沒有法律代表人？

許宇甄喊話內政部長劉世芳，為什麼不封鎖Tinder？是否發函要求Tinder改善？為何Tinder可以繼續用，小紅書就要被封鎖？

國民黨立委葛如鈞表示，12月5日是全台宅宅的國殤日，也是台灣民主蒙羞的日子，數千萬網友一早的問候語不是「早安」，而是「你翻牆了嗎？」，1205將被歷史記錄為「台灣網友翻牆大逃亡之日」，兩岸網友甚至自嘲說，沒想到兩岸最一致的事情就是網友都必須學會「搭梯子」。

葛如鈞說，實際檢視政府統計數據，涉詐廣告來源平台前5名為FB、IG、Threads、抖音及Google。過去7天的詐騙通報案件，疑似詐騙訊息總數近1萬1千則，詐騙媒介比率以臉書將近5千8百則最多，其次是Threads約2千4百則，Instagram有1千2百則，Meta Msg與Meta廣告聯播播各逾8百則，LINE有199則，TikTok有71則，Google有45則，小紅書甚至沒有出現在政府的網路詐騙通報查詢網上。

葛如鈞表示，今年1月至10月底，警方針對假投資廣告要求業者下架做出的行政處分，Meta（FB、IG）共7萬2512件、占97.4％，Google（YT）1935件、占2.6％，其中Meta在4、5月各被裁罰一次共1600萬元，涉詐嚴重性遠高於小紅書，如果政府要依涉詐嚴重性來下架，為何FB、IG還可正常使用？民進黨政府要不要說明？呼籲賴清德總統，不要看見紅字就反，如果把小紅書改成小綠書，是不是只要顏色對了，一切就好談？

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，國民黨團具體要求民進黨政府，立刻撤回這個擾民又無效的封網命令，不要讓台灣淪為國際笑柄。請內政部比照辦理，如果敢封小紅書，就請同樣標準封鎖詐騙最多的臉書和Google，否則就是雙標。請劉世芳為打詐不力道歉、負責，出來面對。

國民黨團書記長羅智強表示，他直接預言，小紅書禁了後，下一個就是TikTok、淘寶，民進黨一直想要禁各種社群軟體，連PTT都曾想要動手過。民進黨基現在掌握所有的資源跟權力，唯一害怕就是網路的聲音，所以小紅書只是開端，民進黨的網路言論戒嚴正在大肆進行中。