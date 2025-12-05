小紅書被禁非因「來自中國大陸」 綠：是不守法也不配合打詐

內政部昨天宣布小紅書暫封鎖1年，引發在野質疑。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天受訪表示，打詐是全民共識，小紅書被禁1年不是因為來自中國，而是不守法也不配合協助打詐。民進黨團副幹事長沈伯洋則指出，為保護民眾財產才祭出這樣的措施。

刑事局4日表示，小紅書APP在台用戶逾300萬人，但國安局資安檢測有15項指標全數不合格，且自113年迄今涉入1706件詐案，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、民進黨立委吳思瑤等人，今天先後在立法院接受媒體聯訪。

針對小紅書遭內政部命令暫行封鎖1年，鍾佳濱說，內政部等單位對多款有資安風險的APP提出警告，並就詐騙件數最多的小紅書進行必要的限制，這是要提醒民眾，少使用就會少上當。

吳思瑤表示，打詐是全民共識，立法院朝野各黨也共同修正打詐條例，現在國家依據打詐條例，要求平台業者共同協防、打擊網路平台上的詐騙案件，而小紅書被禁1年，不是因為來自中國，而是不守法也不配合。

吳思瑤說，相較於Google、LINE、Meta願意適用台灣的法規，守法落地，且有協助打擊詐騙案件的窗口，當所有平台加入打詐行列，為何中國的小紅書就要有例外與特權。

沈伯洋指出，Meta、Google等平台願意配合台灣執法單位調資料，反觀小紅書在台灣不僅沒有落地，當台灣執法單位要幫忙追查詐騙案件，要幫人民討回公道時，小紅書卻是已讀不回。

沈伯洋進一步指出，小紅書如果一直已讀不回，在台灣也沒有落地，變成詐騙溫床又無法處理下，政府為了保護民眾的財產安全，只好祭出限制接取等措施。