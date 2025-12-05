劉世芳：小紅書對打詐已讀不回 支持打詐中心禁1年

內政部昨天表示，由於社群媒體小紅書平台多有詐騙訊息，也不願意配合改善，行政院打詐中心將暫停使用小紅書使用1年。內政部長劉世芳今天在立法院表示，支持行政院打詐中心決議，小紅書在台灣沒有落地，也沒有警方可聯繫對象，全部都已讀不回，目前已完備行政程序後，將依照打詐條例依法行政。

劉世芳指出，有人會說小紅書用戶有300萬，涉及詐騙件須下架件數，比例上仍低，也有人問，為什麼不禁臉書、Line ？因為臉書、Line等公司在台灣有管理階層、法律代理人，打詐中心需要處理業務都可以溝通，他們也已經依照要求下架詐騙相關內容，政府在打詐都按照規定、一步步處理，沒有任何黨派色彩。

劉世芳說，台灣是有法治的地方，要到台灣做生意、定居，有法律需要遵守，她當然知道這次決議出去，會有各方不同見解，但是法律允許司法警察機關做限制動作，也聯繫過小紅書非常多次，不過從來沒有任何法律代理人，都是已讀不會，從來不管台灣法律，視打詐於不顧，這樣值得支持它嗎？

民進黨立委邱議瑩表示，台灣是充分民主自由的國家，可以任意下載想要的App，但若已經影響國家安全，應將國家安全放在第一位，如何保護國人資安、個人隱私不傳到中國，這不是威權，而是保護國人的安全。

綠委吳思瑤表示，打詐是全民的共識，立法院也朝野共同修訂打詐條例，現在國家依法，要求所有平台都要共同來協防打擊詐騙案件，不分國家的平台業者都要受法律規範，小紅書被禁一年，不是因為它來自中國，而是來自於它不守法、又不配合，為什麼獨獨中國的小紅書就要給予例外、就要給予特權呢？