台灣封鎖小紅書1年登微博熱搜 陸網友狂酸：自詡的民主自由呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸社群平台「小紅書」在台灣估計約有300萬用戶，因存在高度資安風險以及涉入詐騙案件過多，且未在台設立法律代表人，遭內政部下令封鎖期間暫定一年。 路透
內政部昨（4）日開記者會直指大陸社交及網購平台「小紅書」有資安疑慮，並涉及多起詐騙案件，因此實施封鎖長達一年。消息一出讓不少台灣用戶哀鴻遍野，相關的關鍵字甚至衝上大陸微博熱搜第一名，不少大陸網友還大酸「台灣自詡的民主自由呢？」

刑事局指出，「小紅書」APP在台用戶超過300萬人，自去（2024）年至今，已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元。內政部依法，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年。

消息一出，引發兩岸網友的熱議，陸委會副主委梁文傑還表示主要是針對詐騙和假訊息，而不是哪一個國家的App軟體，但多數人都不買單，不少台灣網友怒批「台灣自詡網路自由，現在也走向要『翻牆』的一天」，就連大陸網友也相當意外。

而台灣封鎖小紅書相關關鍵字也登上大陸微博熱搜第一名，「天天吹什麼自由，結果…」、「台灣自詡的民主自由呢？」、「不是一家人，不進一家門，幹的都是一家人才會幹的事」、「兩岸真的是一家」、「詐騙發生次數最多，金額大的是臉書吧」；但也有部分大陸網友認為小紅書的確有問題，「封得好」、「小紅書本來就有很多問題」、「好封，國內也該封」。

其實大陸媒體對於小紅書的詐騙報導也不少，例如虛假商品騙局涉及多個領域、即使有小紅書收費認證過的企業專業號出現詐騙等等案例，都被直指小紅書已成為「騙子集散地」。

【重磅快評】要翻牆的 豈止是小紅書的用戶

反詐禁小紅書 黃國昌：台灣民主沈淪到要學中國大陸？

台灣人要翻牆看小紅書 侯漢廷酸：賴總統做到了！

我禁1年…陸媒早爆料小紅書「騙子集散地」 從假貨到禁藥都能賣

內政部鎖小紅書 許宇甄：Tinder詐騙案更多 劉世芳為何不敢封

內政部以熱門App「小紅書」涉詐為由，封禁在台使用小紅書。國民黨立院黨團今舉行記者會，要求立刻撤回擾民又無效的封網命令，...

劉世芳：小紅書對打詐已讀不回 支持打詐中心禁1年

內政部昨天表示，由於社群媒體小紅書平台多有詐騙訊息，也不願意配合改善，行政院打詐中心將暫停使用小紅書使用1年。內政部長劉...

他在小紅書吸23萬粉絲…卻因做1事遭無情封鎖 苦笑：封殺言論的是誰？

中國社群平台「小紅書」APP在台用戶逾300萬人，不過涉及詐騙、造成財損達2億多元，且也未善意回應,因此內政部下令將「小紅書」APP下架限流1年，引起部分台灣網友抗議表示小紅書內容豐富有「6大不可取代」之處，宛如中文版Google，但對曾到中國發展的台灣網紅可就不那麼認為，曾有23萬粉絲卻一夕之間遭無情封鎖，苦笑「真正封殺言論」並非台灣。

刑事局對小紅書祭封鎖令 凌濤：綠、紅共攜手建網路長城

刑事警察局對小紅書祭出網際網路停止解析及限制接取之命令。示意圖：翻攝自App Store 經刑事警察局統計，「小紅書」APP自去(113)年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，

【重磅快評】要翻牆的 豈止是小紅書的用戶

台灣從開放走向封閉 ，人民要翻越層層高牆，豈止是小紅書的用戶而已。

