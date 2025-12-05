台灣封鎖小紅書1年登微博熱搜 陸網友狂酸：自詡的民主自由呢？

內政部昨（4）日開記者會直指大陸社交及網購平台「小紅書」有資安疑慮，並涉及多起詐騙案件，因此實施封鎖長達一年。消息一出讓不少台灣用戶哀鴻遍野，相關的關鍵字甚至衝上大陸微博熱搜第一名，不少大陸網友還大酸「台灣自詡的民主自由呢？」

刑事局指出，「小紅書」APP在台用戶超過300萬人，自去（2024）年至今，已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元。內政部依法，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年。

消息一出，引發兩岸網友的熱議，陸委會副主委梁文傑還表示主要是針對詐騙和假訊息，而不是哪一個國家的App軟體，但多數人都不買單，不少台灣網友怒批「台灣自詡網路自由，現在也走向要『翻牆』的一天」，就連大陸網友也相當意外。

而台灣封鎖小紅書相關關鍵字也登上大陸微博熱搜第一名，「天天吹什麼自由，結果…」、「台灣自詡的民主自由呢？」、「不是一家人，不進一家門，幹的都是一家人才會幹的事」、「兩岸真的是一家」、「詐騙發生次數最多，金額大的是臉書吧」；但也有部分大陸網友認為小紅書的確有問題，「封得好」、「小紅書本來就有很多問題」、「好封，國內也該封」。

其實大陸媒體對於小紅書的詐騙報導也不少，例如虛假商品騙局涉及多個領域、即使有小紅書收費認證過的企業專業號出現詐騙等等案例，都被直指小紅書已成為「騙子集散地」。