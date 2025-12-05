【重磅快評】要翻牆的 豈止是小紅書的用戶

台灣從開放走向封閉 ，人民要翻越層層高牆，豈止是小紅書的用戶而已。

內政部政務次長馬士元昨天在刑事局舉行記者會，指大陸社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生1706件詐騙案，財損2億4768萬餘元。加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，因此宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。估計因此受影響約300萬人。

賴政府封鎖小紅書一年，所持的理由就是用詐騙，這個理由很好用，聽起來也言之成理，但是明眼人都看得出來，封鎖小紅書的目的絕對不是為了打詐。用簡單的數據就可戳破賴政府表面的理由，臉書幾乎可說是詐騙集團的大本營。

根據「網路詐騙通報查詢網」統計數據，過去七天通報案件，疑似詐騙訊息總數近1.1萬則，詐騙媒介比率以臉書將近5800則最多，其次是Threads約2400則，Instagram有1200則，Meta旗下應用程式 Messenger與Meta廣告聯播播各逾800則，Line199則，TikTok有71則，Google是45則，小紅書甚至沒有出現在政府的網路詐騙通報查詢網上。

從警方針對假投資廣告要求業者下架做的行政處分來看，Meta（FB、IG）共7.25萬件、占97.4%，Meta在4、5月被罰1600萬元，結果Meta只是被罰錢了事，並未被禁用。

網路無國界，各國網民透過網路社群平台窺見各地的生活及文化，即使小紅書是以時尚、旅遊、美妝等生活類為主，但是賴政府顯然擔心年輕人因為小紅書而見識大陸的進步，這時候像是高鐵座椅有沒有靠背，可不是隨便一個綠營立委說了就信。人民就算沒有親自到大陸，透過小紅書也能大致知道大陸人民的生活，尤其是使用小紅書的年齡層在18到34歲之間，25到30歲占一半，25歲以下占比35%，從「得年輕人得天下」的角度來看，這對賴政府想用洗腦方式加工推動「天然獨」大為不利，此時不拿小紅書開刀更待何時。

但是，愈禁愈想看，就像以前戒嚴時代的禁書，反而成了許多人心中民主的火苗。禁小紅書除了反映執政者與年輕人漸行漸遠，也折射其心中的不安，如果我們對於自己的民主以及發展有信心，何必擔心人民看見真相？難道當人民接觸更多大陸的流行文化，看到更多大陸人的生活，就會動搖自己對於台灣民主的信心？如果真是這樣子，執政者到底是不夠相信自己的人民，還是不夠相信自己口中的民主？