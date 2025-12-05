反詐禁小紅書 黃國昌：台灣民主沈淪到要學中國大陸？
內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，要求提出改善未果，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，封鎖小紅書一年。民眾黨主席黃國昌今受訪說，台灣民主什麼時候沈淪到，竟然要去跟中國大陸的人學？是真的打詐還是有其他考慮？要內政部長劉世芳要出面釋疑。
黃國昌今在立法院議場前受訪，被問及小紅書遭禁，他說內政部這項宣布令很多人感到困惑，打詐政府絕對是責無旁貸，但問題是以詐騙排行榜來講，排名更前面臉書、Instagram、LINE、Threads沒有禁，結果在榜上看不到名字的小紅書被禁，這到底是什麼標準？真的在打詐，還是有其他考慮？
黃國昌認為，此事茲事體大，要請內政部部長劉世芳站出來，公開對社會釋疑。因為很多國人覺得非常困惑，台灣民主什麼時候沈淪到竟然要去跟中國大陸的人學？要翻牆才能去使用特定的社交媒體。
媒體追問，民進黨立委沈伯洋指抖音沒有被禁，是因為抖音有落地，但小紅書沒有落地才被禁，並非是因為相關的意識形態。黃國昌回應，民進黨政府自己好好地把說法統一後再說。
