禁小紅書…學者批內政部恣意權力行使 電話詐騙是始祖怎不禁？

內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，要求提出改善未果，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，封鎖小紅書一年。對此，淡江大學國際事務學院長、 教授包正豪酸，電話詐騙可是始祖，政府怎麼不禁電話？國家安全不應該成為政府濫權侵害人民自由藉口。

包正豪指出，政府先是以「反詐騙」為理由，後來再增加「資安檢測」的補充理由禁小紅書，但用反詐騙理由很搞笑，如果因為有人利用小紅書詐騙，所以就要封禁小紅書，那電話呢？電話詐騙可是始祖，政府怎麼不禁電話？

包正豪酸，大概政府也心虛，所以增加「資安檢測」的理由，這個事關國家安全應為合理。只不過，國家安全不應該成為政府濫權侵害人民自由藉口。如果真的要動用這個理由，具體事證還是要清清楚楚，否則難免言論監控之譏。

中正大學教授羅正宏也批，又是內政部，權力行使太恣意。