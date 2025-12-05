快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

禁小紅書…學者批內政部恣意權力行使 電話詐騙是始祖怎不禁？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，要求提出改善未果，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，封鎖小紅書一年。圖／聯合報系資料照片
內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，要求提出改善未果，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，封鎖小紅書一年。圖／聯合報系資料照片

內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，要求提出改善未果，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，封鎖小紅書一年。對此，淡江大學國際事務學院長、 教授包正豪酸，電話詐騙可是始祖，政府怎麼不禁電話？國家安全不應該成為政府濫權侵害人民自由藉口。

包正豪指出，政府先是以「反詐騙」為理由，後來再增加「資安檢測」的補充理由禁小紅書，但用反詐騙理由很搞笑，如果因為有人利用小紅書詐騙，所以就要封禁小紅書，那電話呢？電話詐騙可是始祖，政府怎麼不禁電話？

包正豪酸，大概政府也心虛，所以增加「資安檢測」的理由，這個事關國家安全應為合理。只不過，國家安全不應該成為政府濫權侵害人民自由藉口。如果真的要動用這個理由，具體事證還是要清清楚楚，否則難免言論監控之譏。

中正大學教授羅正宏也批，又是內政部，權力行使太恣意。

小紅書 詐騙 國家安全

延伸閱讀

她轟民進黨禁小紅書「又蠢又壞」 背後真正忌憚的是這件事

內政部無預警封鎖小紅書 李四川：兩岸還是要多交流、多了解

台灣人要翻牆看小紅書 侯漢廷酸：賴總統做到了！

臉書詐騙更多！郭正亮轟禁小紅書「得罪Z世代」：乾脆Tiktok也禁了

相關新聞

她轟民進黨禁小紅書「又蠢又壞」 背後真正忌憚的是這件事

內政部昨天無預警宣布對大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。台北市議員柳采葳今批評，民進黨「又蠢又壞」，...

臉書詐騙更多！郭正亮轟禁小紅書「得罪Z世代」：乾脆Tiktok也禁了

內政部昨(4)日宣布，因小紅書資安檢測不合格、且近兩年涉及1706件詐騙案件，將自12月4日起對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，為期一年。此決策引發在台灣約300萬用戶強烈反彈。前立法委員郭正亮昨於政論節目《亮話天下》中直言，此舉恐重創執政黨在Z世代的支持度。

刑事局對小紅書祭封鎖令 凌濤：綠、紅共攜手建網路長城

刑事警察局對小紅書祭出網際網路停止解析及限制接取之命令。示意圖：翻攝自App Store 經刑事警察局統計，「小紅書」APP自去(113)年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，

【重磅快評】要翻牆的 豈止是小紅書的用戶

台灣從開放走向封閉 ，人民要翻越層層高牆，豈止是小紅書的用戶而已。

反詐禁小紅書 黃國昌：台灣民主沈淪到要學中國大陸？

內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，要求提出改善未果，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，封鎖小紅書一年。...

禁小紅書…學者批內政部恣意權力行使 電話詐騙是始祖怎不禁？

內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，要求提出改善未果，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，封鎖小紅書一年。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。