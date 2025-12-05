她轟民進黨禁小紅書「又蠢又壞」 背後真正忌憚的是這件事
內政部昨天無預警宣布對大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。台北市議員柳采葳今批評，民進黨「又蠢又壞」，封鎖「小紅書」是因民進黨打詐無力，但欲蓋彌彰，只會用一些用蠢又笨又壞的做法，影響到人民的生活。
她說，內政部以打詐為理由封鎖小紅書，不只是典型的雙標網路治理，更是欲蓋彌彰、抓小放大的作法，更凸顯出執政黨打詐無力；若真要說詐騙數量，Facebook、Instagram 才是詐騙大宗；要說不受嚴格監理，像 Tinder 同樣是網路詐騙「殺豬盤」的重災區，卻同樣未受有效監理。
柳采葳表示，這次內政部挑上「小紅書」原因無他，不過是看顏色、辦案而已。大家都心知肚明，政府真正忌憚的，是小紅書背後的文化與資訊影響力。如果民進黨政府不喜歡特定平台傳遞的價值觀，或擔心資安、國安，他們完全可以公開辯論，用數據和法理說服民眾。
柳采葳說，內政部選擇舉著「反詐騙」這面政治正確的大旗，用治安問題來解決民進黨對於中國大陸文化輸出的政治憂慮；民進黨真想做言論管控，早就是公開的秘密，不如大方說清楚，或乾脆建立資訊防火牆。但是一邊宣稱言論自由，一邊針對特定平台施行網路治理，只是污衊了打擊詐騙工作正當性。
