內政部無預警封鎖小紅書 李四川：兩岸還是要多交流、多了解

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪。圖／取自「千秋萬事」節目畫面。
內政部昨天無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮，由於雙城論壇預定在年底舉行，對此，台北市副市長李四川上午接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪指出，兩岸應該要多交流，交流當然絕對比交惡好。

王淺秋也在節目中批評，昨天是韓國前總統尹錫悅戒嚴宣布一周年的日子，韓國換了新總統新政權，結果台灣在一周年後，禁「小紅書」算是一種型態的戒嚴了嗎？網友昨爆炸，很多年輕人喊說台灣是獨裁了嗎？「台灣是民主國家？笑死人」看到大陸網友說，果然是兩岸一家親，不是一家人不做一家事，還在教台灣的網友vpn爬牆。

王淺秋表示，「小紅書」在台灣的300萬用戶，一點政治都沒有，完全是時尚美妝或者是旅遊生活資訊美食，她女兒都是在「小紅書」上學化妝，就是生活資訊的分享，雙方交流而已，可是民進黨卻這麼的害怕，理由是說是有各種詐騙在上面發生，台灣的詐騙還少嗎？請問只有「小紅書」在詐騙嗎？

李四川也說，兩岸應該要多交流，現在越緊張，市長蔣萬安也說一定要交流，交流才不會產生誤會而產生誤判，他也一直贊成兩岸還是要多交流、多了解。

李四川指出，昨天蔣萬安接受聯合報專訪，談了很多，雙城論壇已經交流了十幾年，他也希望在今年底能夠順利在兩岸交流上，還是可以到上海去做市政上交流。蔣萬安也說，兩岸緊張，還是要能夠繼續的交流，才能互相了解，不會產生誤會。

