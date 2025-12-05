台灣人要翻牆看小紅書 侯漢廷酸：賴總統做到了！

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。本報資料照片
內政部昨以涉及詐騙案件為由，宣布對大陸社交及網購平台「小紅書」發布為期1年的禁令。新黨北市議員侯漢廷大酸，美國都沒有全面禁止小紅書，賴清德總統做到了；為了「守護民主」，民進黨竟迫使台灣人可能要翻牆才能看小紅書，真是民主笑話。

侯漢廷昨晚在臉書發文指出，賴清德剛對學生說「面對壞鄰居的威脅」，「演算法提供單一資訊」沒幾天，內政部就要封殺小紅書。

他直呼，理由冠冕堂皇是防詐，稱小紅書兩年有2億涉詐金額，然而資料統計，「台灣人每天被詐騙4億元，七成在臉書被騙」，等於一天就2.8億元在臉書被騙。數發部的「網路詐騙通報查詢網」臉書詐騙占比超過7成，Threads和Instagram合起來占剩下2成，小紅書微乎其微，「臉書一天的詐騙財損，比小紅書2年的總和還多。」

侯漢廷認為，面對真正的「詐騙大本營」，民進黨端不出有效治理方案，還輸給台北市率先發明防詐系統，卻對占比極低的小紅書重拳出擊，「抓小放大」，若非智商掉線，就是別有用心。正確應是加強兩岸司法互助，請國台辦協助，而非「管不了就封掉」。

他批，為了抓幾隻老鼠，竟然要把房子燒了，讓全台300萬正常用戶陪葬。這種「一刀切」的思維，就是因噎廢食、懶惰治理。

侯漢廷說，早在今年5月陸委會就「高度懷疑小紅書是統戰工具」，認為「有必要從法制面管制」。其實小紅書裡大多是彩妝、時尚、旅遊、穿搭、美食，和政治有關極少，演算法的設計甚至不會讓人看到政治內容，且許多人都是搜索型使用，主動搜尋口紅、化妝，「不會有人想要在小紅書上搜尋兩岸統一好嗎？難道你會上成人網站搜尋微積分教學嗎？」

他指出，綠營說刷小紅書會被演算法控制，但許多小紅書的主頁，都是貓咪翻肚皮、狗狗打哈欠，難道這是新型生化武器，萌死人不償命？看到大陸減肥瘦身，教少坐多站認識脂肪，這是赤裸裸的「認脂坐站」。

侯漢廷說，小紅書主要用戶群是18歲到34歲年輕女性，不少初中生高中生使用比率超過IG，對綠營而言糟糕透頂，他們不去看賴清德的臉書IG，卻看大陸小紅書，這樣綠營怎麼洗腦？最終選擇了封殺。民進黨怕的不是詐騙，而是怕年輕人透過小紅書看到大陸真實的生活與發展，打破綠營建構的資訊高牆。

