快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

刑事局對小紅書祭封鎖令 凌濤：綠、紅共攜手建網路長城

桃園電子報／ 桃園電子報

b545g4w
刑事警察局對小紅書祭出網際網路停止解析及限制接取之命令。示意圖：翻攝自App Store

經刑事警察局統計，「小紅書」APP自去(113)年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。因此昨(4)日刑事局宣布對小紅書祭出網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間一年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。對此，國民黨籍桃園市議員凌濤質疑，賴政府打詐不利，竟稱小紅書app造成財損達到2.48億所以要封鎖一整年；若以同樣標準，其他社群平台詐騙金額都超過小紅書，是不是全部都要封鎖，還是讓台灣社群平台窒息、大搞網路戒嚴，才是總統賴清德的目的？

凌濤狠酸，若以詐騙多要被封鎖的邏輯，那「萊爾校長」過去提及2027中國攻台修改「的準備」，是不是在詐騙恐嚇台灣人民？而承諾要「團結十講」，只講到第四講不願意繼續下去，是不是君都在戲言？回顧賴清德在今(2024)年8 月「全面阻絕詐騙論壇」上稱政府要成立「打詐指揮中心」、展開跨部會合作、公私協力，當年度依內政部打詐儀表板統計，全國詐騙22萬件，財損達到1332億，讓人民損失慘重，萊爾校長說大話卻沒做到，是不是才是應該被禁言封鎖一年？

凌濤說，數發部預算滿滿，在網路打詐不力不下台，打詐還瞎扯抗中牌封鎖小紅書，真令人搖頭。當賴政府又說是因為「小紅書」無法納管，所以要關「小紅書」一年，那恐怕那個愛開詐騙支票，又管不住自己那張嘴的「魯莽的萊爾校長」，恐怕更該被關上嘴一年。

凌濤認為，過去相比中共的網路長城，台灣引以為傲的是自由的空氣，寬廣胸襟，今天2027還沒到，賴政府卻想讓大家體驗綠共紅共一家親，一起建築網路長城。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局對小紅書祭封鎖令 凌濤：綠、紅共攜手建網路長城

延伸閱讀：

  1. 桃園7風景區充電樁上線！減輕電動車主續航里程焦慮
  2. 張善政與建中學生對談 鼓勵青年朝目標堅定前行

小紅書 詐騙 網路

延伸閱讀

民進黨發言人將請辭？國民黨凌濤：現在的民進黨對青壯世代不友善

批國民黨先進罵日本恐面臨黨紀？ 凌濤：我覺得不會

藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪、端看賴清德態度

相關新聞

她轟民進黨禁小紅書「又蠢又壞」 背後真正忌憚的是這件事

內政部昨天無預警宣布對大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮。台北市議員柳采葳今批評，民進黨「又蠢又壞」，...

臉書詐騙更多！郭正亮轟禁小紅書「得罪Z世代」：乾脆Tiktok也禁了

內政部昨(4)日宣布，因小紅書資安檢測不合格、且近兩年涉及1706件詐騙案件，將自12月4日起對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，為期一年。此決策引發在台灣約300萬用戶強烈反彈。前立法委員郭正亮昨於政論節目《亮話天下》中直言，此舉恐重創執政黨在Z世代的支持度。

刑事局對小紅書祭封鎖令 凌濤：綠、紅共攜手建網路長城

刑事警察局對小紅書祭出網際網路停止解析及限制接取之命令。示意圖：翻攝自App Store 經刑事警察局統計，「小紅書」APP自去(113)年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，

【重磅快評】要翻牆的 豈止是小紅書的用戶

台灣從開放走向封閉 ，人民要翻越層層高牆，豈止是小紅書的用戶而已。

反詐禁小紅書 黃國昌：台灣民主沈淪到要學中國大陸？

內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，要求提出改善未果，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，封鎖小紅書一年。...

禁小紅書…學者批內政部恣意權力行使 電話詐騙是始祖怎不禁？

內政部刑事局昨指大陸社交及網購平台「小紅書」涉詐，要求提出改善未果，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，封鎖小紅書一年。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。