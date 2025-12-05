臉書詐騙更多！郭正亮轟禁小紅書「得罪Z世代」：乾脆Tiktok也禁了

內政部昨(4)日宣布，因小紅書資安檢測不合格、且近兩年涉及1706件詐騙案件，自12月4日起對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，為期一年。此決策引發在台灣約300萬用戶強烈反彈。前立法委員郭正亮昨於政論節目《亮話天下》中直言，此舉恐重創執政黨在Z世代的支持度。

對於這項政府決策，郭正亮提出多項質疑。他表示，若以「涉詐件數」為標準，臉書一個月的詐騙案件便可高達5萬件，一年則超過60萬件，遠超過小紅書，但內政部從未召開記者會或研議封鎖相關平台。他批評，政府執行標準「明顯選擇性」，並質疑背後是否涉及政治考量。

他也透露自己在臉書屢遭冒名詐騙，已檢舉超過60次卻多無下文，並反問：「臉書的詐騙案每一件都能處理嗎？」

郭正亮指出，小紅書雖為中國App，但性質偏向生活社群，內容以美妝、穿搭、旅遊、美食與日常分享為主，政治性遠低於微信、微博。他強調：「得罪這群人真的是瘋了！Z世代從小透過網路交換資訊，小紅書就是他們生活百科。」他認為，此舉恐引發年輕族群不滿，進一步影響執政黨的青年支持度。

郭正亮更質疑，中國社群網站真正涉及政治操作的平台如微信、微博未被封鎖，反對台灣年輕人愛用的小紅書優先出手，標準非常不一致。他諷刺地說：「不敢得罪台商，就只敢欺負30歲以下的小朋友。」更指出內政部若要一致性執法，「下一步敢不敢把TikTok也禁了？台灣使用者有700萬，詐騙肯定更多。」