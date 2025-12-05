快訊

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

55歲男存2400萬從容退休 因三個失算「連滾帶爬找前部下」淪打工仔

臉書詐騙更多！郭正亮轟禁小紅書「得罪Z世代」：乾脆Tiktok也禁了

聯合新聞網／ 綜合報導
刑事局指出「小紅書」資安檢測15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多，將被封鎖一年。 記者陳正興／攝影
刑事局指出「小紅書」資安檢測15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多，將被封鎖一年。 記者陳正興／攝影

內政部昨(4)日宣布，因小紅書資安檢測不合格、且近兩年涉及1706件詐騙案件，自12月4日起對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，為期一年。此決策引發在台灣約300萬用戶強烈反彈。前立法委員郭正亮昨於政論節目《亮話天下》中直言，此舉恐重創執政黨在Z世代的支持度。

對於這項政府決策，郭正亮提出多項質疑。他表示，若以「涉詐件數」為標準，臉書一個月的詐騙案件便可高達5萬件，一年則超過60萬件，遠超過小紅書，但內政部從未召開記者會或研議封鎖相關平台。他批評，政府執行標準「明顯選擇性」，並質疑背後是否涉及政治考量。

他也透露自己在臉書屢遭冒名詐騙，已檢舉超過60次卻多無下文，並反問：「臉書的詐騙案每一件都能處理嗎？」

郭正亮指出，小紅書雖為中國App，但性質偏向生活社群，內容以美妝、穿搭、旅遊、美食與日常分享為主，政治性遠低於微信、微博。他強調：「得罪這群人真的是瘋了！Z世代從小透過網路交換資訊，小紅書就是他們生活百科。」他認為，此舉恐引發年輕族群不滿，進一步影響執政黨的青年支持度。

郭正亮更質疑，中國社群網站真正涉及政治操作的平台如微信、微博未被封鎖，反對台灣年輕人愛用的小紅書優先出手，標準非常不一致。他諷刺地說：「不敢得罪台商，就只敢欺負30歲以下的小朋友。」更指出內政部若要一致性執法，「下一步敢不敢把TikTok也禁了？台灣使用者有700萬，詐騙肯定更多。」

小紅書 詐騙 郭正亮 TikTok Z世代 臉書

延伸閱讀

民防「小橘書」惹議！醫批CPR位置錯誤 李明璇諷「蓋泡麵最實用」

教室吊扇突墜落！建中生淡定拍片 網友神訓：勿因扇小而不維

昔朱學恒校園演講嗆「妳給我慢慢等」 網紅火速撕掉簽名回收

吳怡農自稱北市長民調「第二」僅次王世堅 黃暐瀚：他正在走險路

相關新聞

臉書詐騙更多！郭正亮轟禁小紅書「得罪Z世代」：乾脆Tiktok也禁了

內政部昨(4)日宣布，因小紅書資安檢測不合格、且近兩年涉及1706件詐騙案件，將自12月4日起對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，為期一年。此決策引發在台灣約300萬用戶強烈反彈。前立法委員郭正亮昨於政論節目《亮話天下》中直言，此舉恐重創執政黨在Z世代的支持度。

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

中國大陸社群平台「小紅書」因未依照台灣法規設置法律代表人、也未在台灣要求的期限內回應政府相關資安與執法配合的程序，遭內政部公告下架，約300萬台灣用戶將無法使用。

內政部無預警封鎖小紅書 李四川：兩岸還是要多交流、多了解

內政部昨天無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖，理由為防詐與資安疑慮，由於雙城論壇預定在年底舉行，對此，台北市副市...

台灣人要翻牆看小紅書 侯漢廷酸：賴總統做到了！

內政部昨以涉及詐騙案件為由，宣布對大陸社交及網購平台「小紅書」發布為期1年的禁令。新黨北市議員侯漢廷大酸，美國都沒有全面...

小紅書遭封鎖1年 網友：台灣也走向要「翻牆」的一天

內政部政務次長馬士元昨天在刑事局舉行記者會，指大陸社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生一七○六件詐騙...

小紅書被封鎖 在野黨批意識形態作祟

內政部刑事局昨以涉及千餘件詐騙案為由，宣布封鎖在台用戶超過三百萬人的中國大陸社群平台小紅書。在野黨立委反問，其他社群平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。