小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

中國大陸社群平台「小紅書」因未依照台灣法規設置法律代表人、也未在台灣要求的期限內回應政府相關資安與執法配合的程序，遭內政部公告下架，約300萬台灣用戶將無法使用。消息一出，引發大批年輕用戶在「Dcard」熱議，不少人擔心平台無法連線，紛紛在各大論壇尋求替代方案，認為此舉將影響到個人生活甚鉅。

小紅書近年在台灣快速成長，根據估計已有約300萬用戶。由於內容涵蓋美妝、穿搭、旅遊攻略、生活技能、設計靈感等多元資訊，且以短影音的形式呈現，加上人口基數足夠，讓演算法十分精準，深受年輕族群喜愛。

網友認為小紅書作為社群網站無可取代之處，在於其具備6大性質與提供用戶資訊的功能，包括：

一、人口基數大、資料量超級豐富，更容易找到「相同條件」的創作者

大批網友認為，在小紅書上幾乎任何主題都能找到心得、開箱、教學、避雷文，連極冷門的小眾領域也有人分享。例如相同膚色、身高、身材、體型、膚況的博主；相同國家的生活、相同留學地區等資訊，參考價值極高。看過一次就會一直推薦類似內容，資訊密度高、吸收效率快。

二、「以圖搜圖」功能備受推崇，短影音格式有效率

網友認為，小紅書的搜尋功能強大，已類似像「中文 Google」，包含旅遊攻略、化妝技巧、煮飯教學、健身菜單都濃縮得很完整，能夠快速吸收。

三、旅遊資訊全面且細緻

小紅書的旅遊攻略極度完整、更新超快，包括冷門國家、非熱門景點、拍照角度分享、路線圖都有，甚至有教「怎麼走才不迷路」的旅遊攻略，很多網友表示「IG、Dcard、Facebook加起來也補不上」。

四、美妝、穿搭內容專業且精準，生活知識包山包海、留學、研究所資訊完整

網友表示，小紅書的試色、實測、技巧教學多到爆量，比IG或YouTube更好找尋。不只如此，包括食譜、健身、居家清潔、收納、智能家居等生活知識超完整，手作、毛線編織、十字繡、特寵飼養等冷門興趣也都有大量資料可參考。

網友提到，小紅書就連留學、研究所申請、語言學習（雅思、英文新聞等），因為中國留學生的數量龐大，資訊完整度高。包括理工、生科、手作、遊戲攻略等，太多在台灣平台找不到的知識，小紅書皆一應俱全，有人說「生科實驗小技巧都是在小紅書學的」。

五、社群風格友善、互動性高

網友認為，小紅書的留言區普遍比台灣平台友善，對外貌普通或微胖的女生較少攻擊，比較能提供鼓勵，也能快速獲得回覆，不容易被說是「伸手文」。

六、二手交易流通快

網友指出，放上小紅書的二手精品、電子產品經常能一天內就賣掉。

隨著使用受限，不少用戶開始尋求VPN，「以為只有中國才需要翻牆，現在台灣也要了」、「小紅書太重要，不可能不用」。但也有網友提醒應了解封鎖背景，避免過度依賴單一平台。部分使用者認為，此事件突顯台灣本地內容生態不足，若能藉此提升本地創作者能見度，或許是另一種契機。然而，仍有大多數人表示短期內「沒有真正等比例的平替平台可選擇」。