小紅書被封鎖 在野黨批意識形態作祟

聯合報／ 記者劉懿萱林銘翰張曼蘋／台北報導

內政部刑事局昨以涉及千餘件詐騙案為由，宣布封鎖在台用戶超過三百萬人的中國大陸社群平台小紅書。在野黨立委反問，其他社群平台也有詐騙案件，他們質疑禁小紅書背後有政治目的，是意識形態作祟。

國民黨立委葉元之說，警政署一六五打詐儀表板顯示，發生在小紅書的詐騙案有幾百件，但另一個社群平台Threads一天就有幾千件詐騙通報，刑事局反不去禁，此外，臉書和LINE的詐騙一大堆，政府也沒作為。他質疑政府封禁小紅書背後有政治目的，是意識形態。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，刑事局應該提出更加具體且具有說服力的數據；針對網路平台詐騙氾濫問題，「應該要求（平台業者）改進，不是直接停掉」，若還是出現問題，再來禁較公平。

