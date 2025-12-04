刑事局：小紅書沒回應、不提供資料 被封鎖原因

數位發展部前天點名抖音、小紅書、微博等五款行動應用程式有資安風險，昨天內政部就以小紅書未配合台灣法律納管，有涉詐及資安問題為由，發布封鎖一年處置；刑事局表示，沒納管、沒回應、不提供資料，是小紅書被封鎖原因。

刑事局今年七月曾指出，二○二三年六月廿八日起至今年六月卅日止，共通報網路廣告平台業者下架超過廿五萬則詐騙廣告，其中今年第二季，通報Meta下架詐騙廣告兩萬六○七四則、通報Google下架詐騙廣告四一八則。

另外根據數發部網路詐騙通報查詢網的資料，過去七天中，民眾通報疑似詐騙訊息總數有一萬八四三則，其中臉書就有五八○七則，占比過半；Meta社交平台詐騙訊息占最大宗，卻沒有因此被封鎖。

刑事局警官解釋，Meta和小紅書的差別，在於有沒有納管及配合，Meta的詐騙訊息確實多過其他社群平台，但Meta先有設立法律代表人，接受台灣法律監管，也配合執法機關下架詐騙網頁；若警方需要調取涉詐帳號資料，Meta也會提供，因此沒有被封殺。

由於小紅書遭台灣實施網路層級的封鎖，因此民眾打開小紅書App會連不上伺服器，內容無法顯示；除非民眾「翻牆」才能看到小紅書。