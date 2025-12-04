聽新聞
0:00 / 0:00

刑事局：小紅書沒回應、不提供資料 被封鎖原因

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

數位發展部前天點名抖音、小紅書、微博等五款行動應用程式有資安風險，昨天內政部就以小紅書未配合台灣法律納管，有涉詐及資安問題為由，發布封鎖一年處置；刑事局表示，沒納管、沒回應、不提供資料，是小紅書被封鎖原因。

刑事局今年七月曾指出，二○二三年六月廿八日起至今年六月卅日止，共通報網路廣告平台業者下架超過廿五萬則詐騙廣告，其中今年第二季，通報Meta下架詐騙廣告兩萬六○七四則、通報Google下架詐騙廣告四一八則。

另外根據數發部網路詐騙通報查詢網的資料，過去七天中，民眾通報疑似詐騙訊息總數有一萬八四三則，其中臉書就有五八○七則，占比過半；Meta社交平台詐騙訊息占最大宗，卻沒有因此被封鎖。

刑事局警官解釋，Meta和小紅書的差別，在於有沒有納管及配合，Meta的詐騙訊息確實多過其他社群平台，但Meta先有設立法律代表人，接受台灣法律監管，也配合執法機關下架詐騙網頁；若警方需要調取涉詐帳號資料，Meta也會提供，因此沒有被封殺。

由於小紅書遭台灣實施網路層級的封鎖，因此民眾打開小紅書App會連不上伺服器，內容無法顯示；除非民眾「翻牆」才能看到小紅書。

詐騙 小紅書 廣告 下架 網路 法律

延伸閱讀

我禁1年…陸媒早爆料小紅書「騙子集散地」 從假貨到禁藥都能賣

內政部逐步關閉小紅書 數發部：收到處分將協助處理

「不是針對哪國」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

WhatsApp內建Meta AI 傳歐盟將啟動反壟斷調查

相關新聞

小紅書遭封鎖1年 網友：台灣也走向要翻牆的一天

內政部政務次長馬士元昨天在刑事局舉行記者會，指大陸社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生一七○六件詐騙...

小紅書被封鎖 在野黨批意識形態作祟

內政部刑事局昨以涉及千餘件詐騙案為由，宣布封鎖在台用戶超過三百萬人的中國大陸社群平台小紅書。在野黨立委反問，其他社群平台...

陸委會示警 小紅書有資安風險

內政部與刑事局昨日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。陸委會副主委梁文傑昨天下午在記...

刑事局：小紅書沒回應、不提供資料 被封鎖原因

數位發展部前天點名抖音、小紅書、微博等五款行動應用程式有資安風險，昨天內政部就以小紅書未配合台灣法律納管，有涉詐及資安問...

冷眼集／自由台灣封平台 一路退回戒嚴年代

政府昨天以涉及詐騙案件為由，宣布對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，實施長達一年的封鎖期，此舉衝擊兩岸關係之...

禁小紅書網炸鍋 熱議翻牆VPN

內政部宣布封鎖小紅書一年，理由是自一一三年迄今涉入一千七百件詐騙案，造成財損二點四億元。消息一出，網路社群炸鍋，Ptt、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。