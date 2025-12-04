冷眼集／自由台灣封平台 一路退回戒嚴年代

政府昨天以涉及詐騙案件為由，宣布對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，實施長達一年的封鎖期，此舉衝擊兩岸關係之餘，也對台灣三百萬用戶造成不小的影響。此例一開，下一步政府若封禁更多大陸軟體，台灣民眾或將被迫退回兩岸隔絕的時代。

事實上，早在內政部祭出這一「網際網路治理之最後手段」前，陸委會、教育部等部會就已不斷示警小紅書等大陸App有「資安風險」。目前學術網路早已阻擋抖音、國際版TikTok、小紅書的多筆網址，這些大陸App被當作是色情網站來對待。至於公部門的資通設備，先前就已禁止使用抖音、TikTok、小紅書這些「危害國家資通安全產品」。

最近教育部才發函給全國各校，推銷已建置了「不迷小紅書、青春不迷途」專區，不久前還有多所大學宿舍無法連上Bilibili網站，隨後教育部解釋是因「網址所屬IP網段路由轉送發生異常，導致無法連線」，但公告恢復後又曾傳出仍連接不順。

小紅書在大陸風行已久，近年在台灣也早已成為學生或民眾查找資料、學習新知的重要平台，此刻祭出更嚴格的限制，將讓台灣自由使用的網路環境面臨嚴峻挑戰，尤其是政府動輒在社會層面封鎖一整個平台、提醒國人停用，擺在西方國家都非常罕見。

內政部指小紅書App自去年迄今已涉多起詐騙案，且無法管轄，更稱小紅書「就是一個惡意平台」。其實，如果真的要從詐騙著手，依警政署統計，去年民眾所受的財損達五○二億元，今年也有數百億元之譜，而小紅書去年迄今造成財損僅約為二點五億元，大概也就約百分之一而已。若以打詐為目的，政府更應公布各個社交平台的涉詐金額，如果金額大就應封鎖，那麼，誰會首當其衝？

戒嚴時期，民眾的資訊取得管道遭到高度的壟斷與管控，特別是大陸的資訊來源。如果政府從小紅書開始步步封禁大陸平台，那將大大損傷「堅持民主、擁有自由」的內涵，把台灣的自信開放全丟到九霄雲外，一路退回戒嚴追殺封禁黨外雜誌年代，台灣真是情何以堪？